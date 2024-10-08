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Анонс

У Києві відбудеться публічна розмова з угорськими письменниками та журналістами

Ярослава Наумова
8 жовтня, 2024 вiвторок
10:27
Суспільство Афіша "Україна та Угорщина: точки перетину і пізнання"

9 жовтня о 18:30 у просторі PEN Ukraine (вул. Лук’янівська, 14а) відбудеться публічна розмова з угорськими письменниками, журналістами та медіаекспертами: "Україна та Угорщина: точки перетину і пізнання".

Зміст

Захід відбудеться в межах програми In Solidarity With Ukraine, Еспресо - інформаційний партнер програми. 

Учасниками розмови будуть:

  • Денеш Крушовскі - угорський поет, прозаїк та есеїст. Випускник Будапештського університету ELTE (факультет угорської мови й літератури, естетики та компаративістики). Співзасновник поетичної групи Telep ("Поселення"), що існувала від 2005 до 2009 року. Автор тринадцяти дитячих і дорослих книжок. Дописувач незалежного будапештського тижневика Magyar Narancs.

  • Ґабор Поляк - професор медіа права, декан факультету медіа та комунікацій будапештського університету Eötvös Loránd. Провідний науковий співробітник Інституту правничих студій при Центрі соціальних наук. Засновник Mertek Media Monitor, угорської громадської організації, що опікується питаннями медіа політики. Здобув ступінь магістра права у Віденському університеті і ступінь доктора в університеті міста Печ. 2020 року був нагороджений премією Вольтера за толерантність, міжнародне порозуміння й повагу до відмінностей при Потсдамському університеті.

  • Мартон Янкович - випускник філософського факультету будапештського університету Eötvös Lóránd. Журналіст, редактор відділу культури 24.hu, одного з найбільших незалежних угорських онлайн-видань. Висвітлює теми культури, мистецтва, а також соціальні й геополітичні питання. Особливу увагу приділяє темі російсько-української війни.

Модеруватиме розмову авторка і дослідниця суспільних наук Катерина Зарембо.

Вхід за попередньою реєстрацією: https://forms.gle/5yDmQ2oxi3WQaTV3A

Захід відбудеться англійською мовою без перекладу.

Програма In Solidarity With Ukraine, заснована Українським ПЕН у грудні 2022 року, має на меті продемонструвати наслідки злочинів російської армії проти України та її культури, надати учасникам іноземних делегацій — письменникам, журналістам, публіцистам, культурним менеджерам та лідерам думок — відчуття контексту та розуміння нинішньої ситуації в Україні в умовах війни.

Візит угорських авторів в Україну відбувається за підтримки Prague Civil Society Centre. 

Теги:
Культура
Угорщина
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