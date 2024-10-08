У Києві відбудеться публічна розмова з угорськими письменниками та журналістами

Ґабор Поляк - професор медіа права, декан факультету медіа та комунікацій будапештського університету Eötvös Loránd. Провідний науковий співробітник Інституту правничих студій при Центрі соціальних наук. Засновник Mertek Media Monitor, угорської громадської організації, що опікується питаннями медіа політики. Здобув ступінь магістра права у Віденському університеті і ступінь доктора в університеті міста Печ. 2020 року був нагороджений премією Вольтера за толерантність, міжнародне порозуміння й повагу до відмінностей при Потсдамському університеті.