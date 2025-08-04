У Києві відкриють виставку "Іван Марчук. Пробудження" до Дня Незалежності України
Напередодні Дня Незалежності України, 6 серпня, Музей історії міста Києва у співпраці з Музейно-культурним центром сучасного мистецтва Івана Марчука представлять виставку українського художника Івана Марчука, чия творчість стала культурним символом України на міжнародній арені
Про це повідомляє кореспондент Еспресо Максим Галашко.
Виставка "Іван Марчук. Пробудження" сформована на основі трьох авторських циклів - "Голос моєї душі", "Пейзаж" та "Цвітіння".
Центральна робота експозиції - картина "Пробудження", яку Іван Марчук створив у Нью-Йорку в часи еміграції.
Роботи для виставки надали 9 музеїв України та 18 приватних колекціонерів. Така співпраця дозволила продемонструвати велике зібрання відомих творів митця, а також тих, що раніше ніколи не були представлені на широкий загал. Загалом виставку готували впродовж 3-х місяців та триватиме до 9-го листопада цього року.
Катерина Недяк, художник проєкту, коментує: "Запрошуємо глядачів поспілкуватись з картинами. Відчути як картини вам відгукуються, якими кольорами, якими лініями, що ви відчуваєте. Тут дуже багато чуттєвого досвіду."
фото: Максим Галашко
фото: Максим Галашко
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