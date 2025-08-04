У Києві відкриють виставку "Іван Марчук. Пробудження" до Дня Незалежності України

Про це повідомляє кореспондент Еспресо Максим Галашко.

Виставка "Іван Марчук. Пробудження" сформована на основі трьох авторських циклів - "Голос моєї душі", "Пейзаж" та "Цвітіння".

Центральна робота експозиції - картина "Пробудження", яку Іван Марчук створив у Нью-Йорку в часи еміграції.

Роботи для виставки надали 9 музеїв України та 18 приватних колекціонерів. Така співпраця дозволила продемонструвати велике зібрання відомих творів митця, а також тих, що раніше ніколи не були представлені на широкий загал. Загалом виставку готували впродовж 3-х місяців та триватиме до 9-го листопада цього року.

Катерина Недяк, художник проєкту, коментує: "Запрошуємо глядачів поспілкуватись з картинами. Відчути як картини вам відгукуються, якими кольорами, якими лініями, що ви відчуваєте. Тут дуже багато чуттєвого досвіду."

фото: Максим Галашко

фото: Максим Галашко