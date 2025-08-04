В Одесі під час нічної атаки росіяни пошкодили синагогу XIX століття
Російська терористична армія "шахедами" під час нічної атаки пошкодила в Одесі історичну синагогу "Нахлас Еліезер", збудовану наприкінці XIX століття
Про це повідомив головний рабин України Моше Реувен Асман.
"Ця свята будівля, зведена наприкінці XIX століття, слугувала місцем молитви, надії та духовної сили для одеської єврейської громади. Сьогодні ми знову стали свідками того, як війна торкається не лише людей, але й святих місць, нашої історичної памʼяті", - йдеться у повідомленні.
Головний рабин України зазначив, що зв'язався з головним рабином Одеси Авраамом Вольфом і він підтвердив пошкодження синагоги.
В обʼєднаній єврейській общині України розповіли, що будівля спалахнула після нальоту безпілотників - це посилило її й без того занедбаний стан.
Там вказали, що синагога слугувала єврейській громаді до закриття в 1920-х роках, за радянської влади. У 1992 році обвалилася молитовна зала з 25-метровими стелями. Вціліли лише пекарня та господарські приміщення.
фото: facebook.com/chiefrabbiua
фото: facebook.com/chiefrabbiua
- Увечері 3 серпня російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України. В Одесі повідомляли про вибухи, на Київщині працювала ППО, а в Херсоні та на Дніпровщині є поранені.
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