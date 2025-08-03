РФ запустила безпілотники по території України: ситуація ввечері 3 серпня
Увечері неділі, 3 серпня, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України
Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.
О 19:59 з’явилася інформація про ворожий БПЛА, який рухався у напрямку північних околиць Харкова.
О 20:02 Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ворогом ударних БПЛА для Сумщини.
Станом на 20:08 дрони перебували:
- На сході Харківщини, курс - західний.
- На півночі Сумщини, курс - південний/південно-західний.
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