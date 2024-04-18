У Росії розробили концепцію гібридної війни з Заходом, - WP

Про це пише, посилаючись на секретний документ Міністерства закордонних справ Росії, американське видання The Washington Post.

У секретному додатку до російської офіційної й публічної "Концепції зовнішньої політики" міністерство закликає до "наступальної інформаційної кампанії" й інших заходів, що охоплюють "військово-політичну, економічну, торговельну й інформаційно-психологічну сфери" проти "коаліції недружніх країн" на чолі зі США.

"Нам потрібно продовжувати коригувати наш підхід до відносин із недружніми державами, – йдеться в документі 2023 року, який виданню The Washington Post надала європейська розвідка. – Важливо створити механізм пошуку вразливих місць їхньої зовнішньої і внутрішньої політики з метою вироблення практичних кроків для послаблення опонентів Росії".

Видання зауважує, що документ вперше надає офіційне підтвердження і кодифікацію того, що багато хто з московської еліти називає гібридною війною проти Заходу.

У секретному документі йдеться про те, що результат війни Росії в Україні "значною мірою визначатиме контури майбутнього світового порядку", що є чітким свідченням того, що Москва бачить результат свого вторгнення нерозривно пов’язаним зі своїми можливостями (а також інших авторитарних держав) нав’язувати свою волю глобально, пише WP.

МЗС Росії заявило, що не коментує "наявність або відсутність внутрішніх документів міністерства" і хід роботи над ними, але додало, що може підтвердити "настрій рішучої боротьби з агресивними кроками колективного Заходу в рамках розв’язаної проти Росії гібридної війни".

Нещодавнє вето Росії проти розширення моніторингу ООН за санкціями проти Північної Кореї через її ядерну зброю і програму балістичних ракет, що фактично завершило 14 років співпраці, стало "чіткою ознакою" того, що робота, передбачена секретним документом, уже триває, заявив WP провідний російський академік із тісними зв’язками з високопоставленими російськими дипломатами.

"Росія може створити труднощі для США в багатьох регіонах світу, – сказав академік, який говорив на умовах анонімності. – Йдеться про Близький Схід, Північно-Східну Азію, Африканський континент і навіть Латинську Америку".