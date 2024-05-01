У Вишгороді на Київщині з багатоповерхівки через займання покришки евакуювали 84 людей
30 квітня у місті Вишгороді Київської області на 18-му поверсі будинку горіла автомобільна покришка. Рятувальники загасили пожежу, проте довелося евакуювати 84 людини, з них 20 дітей
Про це повідомляє ДСНС.
Зазначається, що о 18:00 до оперативно-диспетчерської служби Вишгородського району надійшло повідомлення про загоряння на 18-му поверсі 22-х поверхового житлового будинку у місті Вишгороді на проспекті Шевченка.
На місце події виїхали рятувальники з восьми пожежно-рятувальних підрозділів та волонтери Загону швидкого реагування Вишгородської районної організації Товариства Червоного Хреста України.
Вони встановили, що на 18-му поверсі будинку горить автомобільна покришка, внаслідок чого виникло сильне задимлення з 10 по 22 поверхи.
Рятувальники евакуювали 84 особи, з них 20 дітей. Пожежу ліквідували о 18:54.
До гасіння пожежі було залучено від ДСНС 12 одиниць техніки, 43 особи, 2 одиниці техніки та 5 осіб Загону швидкого реагування.
Причина пожежі встановлюється.
Фото: https://t.me/dsns_kyiv_region
Фото: https://t.me/dsns_kyiv_region
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