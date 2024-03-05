У Києві спалахнула масштабна пожежа на Осокорківських озерах

Про це повідомив Сергій Попко, начальник Київської міської військової адміністрації.

"У Дарницькому районі, поблизу озера Тягле горить очерет та трава. Пожежа виникла на відкритій місцевості поза житловою забудовою", - йдеться у повідомленні.

За попередніми оцінками, спершу вогнем охопило приблизно 500 м2 території, проте пізніше масштаби пожежі збільшилися до 3 гектарів.

З пожежею борються вогнеборці районного управління ДСНС. Зараз вони проводять локалізацію займання. Але паводок, підтоплення ускладнює підʼїзд до вогню. Працює спеціальна техніка, пристосована для заболочених територій.

"Після ліквідації відповідні служби оцінять збитки, які вогонь наніс екології міста. Щодо причин пожежі - обовʼязково дізнаємося реальну причину. Я вже звернувся до правоохоронців щодо розслідування події, будуть обʼєктивно зʼясовані обставини пожежі, розглядатимуться всі версії, в тому числі і вірогідний підпал", - заявив Попко.

Увечері 7 лютого у Києві стався вибух у дев'ятиповерхівці у Святошинському районі. Унаслідок цього загинув 16-річний підліток.



