У Святошинському районі Києва стався вибух у багатоповерхівці: загинув підліток

"Учора о 23:24 надійшло повідомлення про займання внаслідок вибуху невідомого предмета на першому поверсі 9-поверхового житлового будинку у Святошинському районі", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники повідомляють, що під час гасіння пожежі виявлено тіло юнака 2007 року народження. Крім цього, щонайменше 100 людей евакуювали з багатоповерхівки.