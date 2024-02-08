У Святошинському районі Києва стався вибух у багатоповерхівці: загинув підліток
Увечері 7 лютого у Києві стався вибух у дев'ятиповерхівці у Святошинському районі. Унаслідок цього загинув 16-річний підліток
Про це пише ДСНС.
"Учора о 23:24 надійшло повідомлення про займання внаслідок вибуху невідомого предмета на першому поверсі 9-поверхового житлового будинку у Святошинському районі", - йдеться у повідомленні.
Рятувальники повідомляють, що під час гасіння пожежі виявлено тіло юнака 2007 року народження. Крім цього, щонайменше 100 людей евакуювали з багатоповерхівки.
- Увечері неділі, 4 лютого, в Оболонському районі Києва авто Ford Mustang на швидкості виїхав на зустрічну смугу та протаранив Ford Mondeo. Внаслідок ДТП постраждало 5 людей, зокрема 7-річна дитина.
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