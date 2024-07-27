У Волгоградській області РФ розбився винищувач Су-34
У Волгоградській області Росії у суботу, 27 липня, розбився винищувач Су-34, який виконував плановий навчально-тренувальний політ
Про це пише російська служба Інтерфакс.
"Політ виконувався без боєкомплекту. На землі руйнувань немає, літак упав у безлюдній місцевості. Су-34 ВКС Росії виконував плановий навчально-тренувальний політ", - йдеться у повідомленні.
У Міністерстві оборони РФ повідомили, що екіпаж катапультувався, загрози життю льотчиків немає. Зазначається, що попередня причина авіакатастрофи - технічна несправність.
- У четвер, 25 липня, у Калузькій області в Росії через технічну несправність розбився військовий вертоліт Мі-28.
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