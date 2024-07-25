У Калузькій області РФ розбився військовий гелікоптер Мі-28
У четвер, 25 липня, у Калузькій області в Росії зазнав аварії військовий вертоліт Мі-28
Про це повідомляє губернатор Калузької області Владислав Шапша.
Зазначається, що військовий гелікоптер розбився у Жиздринському районі Калузької області.
Наразі на місці події працюють рятувальники й оперативна група. Зауважимо, що причину катастрофи місцева влада не повідомляє.
- 19 липня в Якутії зник гелікоптер Robinson R44II після спрацьовування аварійного маяка. За даними SakhaDay, на борту були пілот і троє співробітників ФСБ.
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