У Росії зник гелікоптер з працівниками ФСБ на борту
В Якутії зник гелікоптер Robinson R44II після спрацьовування аварійного маяка. За даними SakhaDay, на борту були пілот і троє співробітників ФСБ
Про це повідомляє російська служба "радіо Свобода".
Зазначається, що у ніч проти 19 липня за 80 кілометрів від населеного пункту Чагда спрацював аварійний маяк "Екоспас" повітряного судна "Робінсон". Вертоліт виконував незареєстрований рейс в Алданському районі.
Згодом він перестав виходити на зв'язок. Наразі російські спецслужби шукають зниклий гелікоптер.
- Українські розвідники у ніч на 26 квітня знищили російський гелікоптер Ка-32, який перебував на аеродромі в Москві.
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