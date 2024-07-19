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У Росії зник гелікоптер з працівниками ФСБ на борту

19 липня, 2024 п'ятниця
13:01
Світ Robinson R44

В Якутії зник гелікоптер Robinson R44II після спрацьовування аварійного маяка. За даними SakhaDay, на борту були пілот і троє співробітників ФСБ

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Про це повідомляє російська служба "радіо Свобода".

Зазначається, що у ніч проти 19 липня за 80 кілометрів від населеного пункту Чагда спрацював аварійний маяк "Екоспас" повітряного судна "Робінсон". Вертоліт виконував незареєстрований рейс в Алданському районі.

Згодом він перестав виходити на зв'язок. Наразі російські спецслужби шукають зниклий гелікоптер.

  • Українські розвідники у ніч на 26 квітня знищили російський гелікоптер Ка-32, який перебував на аеродромі в Москві.
Теги:
Росія
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