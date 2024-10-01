Удар РФ дронами по Ізмаїлу 27 вересня: в лікарні померла 24-річна дівчина

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"На жаль, збільшилася кількість жертв російської атаки по Ізмаїлу 27 вересня. Сьогодні, 1 жовтня, в лікарні померла 24-річна дівчина", - написав він.

Кіпер додав, що медики робили все можливе, проте поранення були надто важкими.