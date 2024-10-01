Удар РФ дронами по Ізмаїлу 27 вересня: в лікарні померла 24-річна дівчина
Кількість загиблих внаслідок російського удару дронами по Ізмаїлу на Одещині 27 вересня зросла до чотирьох: в лікарні померла 24-річна дівчина
Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
"На жаль, збільшилася кількість жертв російської атаки по Ізмаїлу 27 вересня. Сьогодні, 1 жовтня, в лікарні померла 24-річна дівчина", - написав він.
Кіпер додав, що медики робили все можливе, проте поранення були надто важкими.
- Окупанти 27 вересня атакували безпілотниками південь Одещини. Внаслідок ворожої атаки по Ізмаїлу загинули 3 людини, ще 16 дістали поранення.
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