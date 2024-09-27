Росіяни атакували безпілотниками Ізмаїл: загинули 3 людини, серед поранених – дитина

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, робота сил протиповітряної оборони тривала довго і напружено.

"На жаль, внаслідок атаки загинуло три людини: дві жінки 1934 та 1955 років народження та 73-літній чоловік. Постраждало 11 людей, серед яких одна дитина", - повідомив Кіпер.

Пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, надвірні споруди, будівлі, автівки.

Фото: Одеська ОВА

Фото: Одеська ОВА

У ніч на 27 вересня російська армія здійснила ракетний обстріл Дніпра, внаслідок чого сталося руйнування й виникла пожежа на промисловому об'єкті.

"Внаслідок атаки спалахнуло декілька пожеж, які оперативно ліквідували наші вогнеборці. Правоохоронці фіксують наслідки терористичного акту росіян. Людям надається вся необхідна допомога", - додав очільник ОВА.