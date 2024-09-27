Унаслідок ракетного удару в Дніпрі сталося руйнування й виникла пожежа на промоб'єкті
У ніч на 27 вересня російська армія здійснила ракетний обстріл Дніпра, внаслідок чого сталося руйнування й виникла пожежа на промисловому об'єкті
Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.
"Після опівночі російська армія завдала ракетного удару по Дніпру. Є руйнування на території промислового об’єкту. Виникла пожежа, яку рятувальники загасили", - написав він.
За словами очільника ОДА, люди не постраждали.
Він також додав, що неспокійно вночі було і на Нікопольщині. Ворог бив по самому Нікополю і Марганецькій громаді. Застосував дрон-камікадзе та важку артилерію.
Понівечена інфраструктура. Загиблих і поранених немає.
- Російська армія ввечері 26 вересня атакувала селище Томина Балка Херсонської області. Одна жінка загинула.
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