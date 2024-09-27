Унаслідок ракетного удару в Дніпрі сталося руйнування й виникла пожежа на промоб'єкті

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

"Після опівночі російська армія завдала ракетного удару по Дніпру. Є руйнування на території промислового об’єкту. Виникла пожежа, яку рятувальники загасили", - написав він.

За словами очільника ОДА, люди не постраждали.

Він також додав, що неспокійно вночі було і на Нікопольщині. Ворог бив по самому Нікополю і Марганецькій громаді. Застосував дрон-камікадзе та важку артилерію.

Понівечена інфраструктура. Загиблих і поранених немає.