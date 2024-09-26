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РФ ввечері атакувала селище Томина Балка на Херсонщині, є загибла

Дар'я Куркіна
26 вересня, 2024 четвер
22:53
Війна з Росією Херсонська область

Російська армія ввечері 26 вересня атакувала селище Томина Балка Херсонської області. Одна жінка загинула

Зміст

Про це повідомив очільник Херсонської ОДА Олександр Прокудін.

Він зазначив, що окупанти вдарили по Томиній Балці щонайменше 6 разів із реактивної артилерії. Зафіксовано влучання по господарській споруді, де спалахнула пожежа.

Поранення внаслідок атаки поранення дістав 62-річний чоловік.

"На жаль, на місці "прильоту" загинула жінка 1967 року народження. Щирі співчуття рідним загиблої", - написав Прокудін.

  • За добу 16 вересня російські окупанти обстріляли 10 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок атак дві людини загинули, серед них дитина, також троє отримали поранення.

Теги:
Україна
Росія
російська армія
Херсонщина
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