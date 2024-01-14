П'ятірка українських фільмів різних жанрів, які варто подивитись

"Люксембург, Люксембург"

Стрічка розповідає історію близнюків із міста Лубни. Хлопці вирушають на пошуки батька в Люксембург. Головні ролі виконали співзасновники хіп-хоп-гурту "Курган & Agregat" - Аміл і Раміл Насірови.

Прем'єру цього фільму презентовано на Венеційському кінофестивалі.

Фільм отримав чотири номінації на премії "Кіноколо" та вісім номінацій "Золотої Дзиґи".

"Памфір"

Історія фільму розпочинається з прикордонного села в Чернівецькій області. Чоловік приїжджає додому після тривалих заробітків і постає перед труднощами, що спіткали його рідних…

Фільм дебютував на Каннському кінофестивалі у програмі "Двотижневик режисера".

Цей фільм отримав 10 перемог на премії "Золота Дзиґа", а британське видання The Guardian включило "Памфір" до списку найкращих фільмів 2023 року.

"Довбуш"

Стрічка "Довбуш" режисера Олеся Саніна розповідає про народного месника Олексу Довбуша. Це історія про боротьбу українців за свою землю та свободу.

Над цим фільмом працювали близько 10 років і він став найкасовішим ігровим фільмом року. Також він отримав дві номінації на премії "Кіноколо".

"Бачення метелика"

Фільм у жанрі воєнної драми вперше був представлений на Каннському кінофестивалі у 2022 році в рамках програми "Особливий погляд".

Картина отримала нагороду Золотий Дюк, як найкращий український повнометражний фільм на Одеському МКФ.

Фільм режисера Максима Наконечного описує історію військової, аеророзвідниці добровольчого батальйону, яка пережила зґвалтування на війні.

"Ля Палісіада"

Жанр фільму - пострадянський нуар. Головні герої розслідують вбивство міліціонера, у дружину якого були колись обидва закохані. Сюжет розгортається за кілька місяців до скасування смертної кари в Україні.

Фільм отримав премію як найкращий ігровий повнометражний фільм" на премії "Кіноколо" та посів ще чотири номінації, а також отримав нагороди на Роттердамському та Вільнюському кінофестивалях.