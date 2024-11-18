Укренерго оприлюднило графіки вимкнення електроенергії 19 листопада

Про це повідомляє Укренерго.

За даними компанії, час застосування й обсяг обмежень будуть такими:

06:00 - 07:00 – одна черга відключень,

07:00 – 09:00 – дві черги відключень,

09:00 – 14:00 – одна черга відключень,

14:00 – 18:00 – дві черги відключень,

18:00 – 23:00 – одна черга відключень.

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Зазначається, що причиною тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів під час вчорашньої масованої ракетно-дронової атаки.

Наразі енергетики працюють над ліквідацією наслідків, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.