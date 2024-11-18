Укренерго оприлюднило графіки вимкнення електроенергії 19 листопада
У вівторок, 19 листопада, у низці регіонів України діятимуть графіки вимкнення електроенергії - вони будуть активними з 06:00 до 23:00
Про це повідомляє Укренерго.
За даними компанії, час застосування й обсяг обмежень будуть такими:
- 06:00 - 07:00 – одна черга відключень,
- 07:00 – 09:00 – дві черги відключень,
- 09:00 – 14:00 – одна черга відключень,
- 14:00 – 18:00 – дві черги відключень,
- 18:00 – 23:00 – одна черга відключень.
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Зазначається, що причиною тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів під час вчорашньої масованої ракетно-дронової атаки.
Наразі енергетики працюють над ліквідацією наслідків, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.
- 18 листопада з 06:00 до 22:00 діють графіки погодинних відключень у більшості регіонів України - застосовуються дві черги відключень одночасно.
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