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Огляд

Універсальний солдат: все про американський дрон Altius-600, який може як розвідувати, так і завдавати ударів по ворогу

Роман Яворський
17 червня, 2024 понедiлок
12:00
Пояснюємо Altius-600

Російсько-українська війна стала величезним полігоном для тисяч безпілотників різних видів, виробників і потужностей. Деякі дрони українці виготовляють самі, інші – отримують як допомогу від союзників. Серед них американські Altius-600

Зміст

Що таке Altius-600 і хто його виробляє

Altius-600 – це безпілотник американського виробництва з модульною конструкцією. Дрон може використовуватись для протидії засобам розвідки чи для збору інформації. Крім того "альтіуси" можна використовувати як хибну ціль, засіб радіотактичної розвідки, а також для перешкоджання радіозв'язку. Завдяки модульній конструкції Altius-600 виступає і як ударний дрон, коли корисне навантаження складає бойова частина. 

Російсько-українська війна – перший досвід у бойових діях для Altius-600.

Виготовляє дрони аерокосмічна компанія Area-I, що заснована у 2009 році та базується в штаті Джорджія. Її називають лідером ринку безпілотних літальних систем. 

Anduril Industries Inc.

Фото: blog.anduril.com


У 2021-му Area-I придбала інша американська комапнія Anduril Industries Inc. Це американська компанія з виробництва оборонних технологій, заснована винахідником Палмером Лакі разом із інвесторами та партнерами, пов’язаними поміж іншим із SpaceX. Anduril працює в галузях штучного інтелекту, робототехніки, технологіях віртуальної реальності та симуляції, а 20% команди – це ветерани, які знаються на потребах військових, розповідав портал "Мілітарний". Area-I після придбання продовжує працювати під власним брендом як дочірня компанія Anduril, отримавши вливання капіталу.

Як і коли Україна отримала дрони Altius-600

Altius-600, як і кілька інших видів безпілотників, увійшли до пакета допомоги, про який Сполучені Штати оголосили рівно через рік після повномасштабного вторгнення – 24 лютого 2023 року. Пакет на загальну суму $2 млрд повинен був "забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб", – йшлося в заяві міноборони США.

Всього до пакета тоді увійшли чотири безпілотні системи – окрім Altius-600 це були CyberLux K8, Switchblade 600 та Jump 20. Ці БпЛА планували постачати в рамках програми Ініціативи безпекової допомоги Україні (USAI). Скільки саме дронів увійшло до пакету офіційно не повідомляли.

"Дрони будуть замовлятися безпосередньо у виробника, тому між оголошенням про їх передачу та безпосередньою відправкою до ЗСУ може пройти тривалий час", – пояснював Defense Express.

БпЛА Altius-600

Технічні характеристики БпЛА Altius-600

  • Довжина – 1 м,
  • Розмах крил – 2,54 м,
  • Вага з корисним навантаженням – 12,25 кг,
  • Корисне навантаження – до 3,2 кг,
  • Час перебування в повітрі – 4+ год,
  • Операційна дальність – 440 км.

Як працює Altius-600 і що він може

Altius-600

Фото: www.flightglobal.com


Модульна конструкція безпілотників сімейства Altius дозволяє використовувати великої номенклатури корисного навантаження та виконувати чимало різних завдань, пишуть оглядачі "Мілітарного". Однак головною функцією дрона називають повітряне спостереження та розвідку.

У носовій частині американського безпілотника розміщують різноманітне устаткування для збирання інформації чи засоби радіоелектронної боротьби. Також дрон може виконувати функції баражуючого боєприпаса, якщо встановити на нього кумулятивну чи фугасну боєголовку. Експерти припускали, що, оскільки "альтіуси" йшли в одному пакеті із дронами Switchblade 600, то Україна отримала саме ударну версію БпЛА.

"Це може бути бойова частина, призначена для ураження легкої бронетехніки. Я думаю, що це працюватиме дуже ефективно, особливо враховуючи технології певної самостійності на цих дронах і можливості самостійно обирати цілі", – зазначав експерт із використання робототехніки Валерій Яковенко, співзасновник Droneua.

Altius-600 може здійснювати політ по запрограмованому маршруту. Також керувати польотом дрона можна вручну – за допомогою системи дистанційного керування наземної станції управління. 

"Мілітарний" наголошує, що ці безпілотники можуть діяти роєм. При цьому безпілотники з одного рою використовують різне корисне навантаження. Відповідне випробування вони пройшли в травні 2022 року. На навчаннях у США один оператор керував сімома дронами, що вели розвідку та визначали цілі для удару. Рій працює в зоні дії противника, виявляє цілі за допомогою інфрачервоних датчиків та засобів РЕБ, а потім передає інформацію на командний пункт. Частина залучених дронів можуть уразити ціль. Крім того, за інформацією, отриманою від рою працюють і інші засоби ураження – авіація чи реактивні системи залпового вогню. 

Навесні 2023 року Anduril Industries оприлюднили відео, у якому показали застосування ударної версії дрона Altius-600M. На кадрах безпілотник після пуску здійснює горизонтальний політ у потрібний район, де розпочинає пошук наземної цілі (її роль виконав морський контейнер на полігоні). Після виявлення цілі дрон починає знижатись і наближатися до цілі. Потім на відео зафіксоване пряме ураження з потужним вибухом бойової частини, розташованої в носовій частині безпілотника. 

Дрон, що запускає дрони

Різноманітними є і способи запуску БпЛА Altius-600. Його можна запускати з літальних апаратів, наземних транспортних засобів чи морських платформ, використовуючи загальну пускову трубу або пневматичну інтегровану систему запуску. Крила безпілотника швидко розгортаються після викидання з пускової труби. Він має двигун зі штовхаючим дволопатевим повітряним гвинтом у хвостовій частині.

Щодо повітря, то "альтіуси" запускають із військових та цивільних літаків і гелікоптерів. Безпілотник тестували у парі з гелікоптером UH-60, і навіть з іншими безпілотниками MQ-1C і XQ-58A Valkyrie. Останній варіант цікавий, бо один безпілотний апарат запускає інший. 

Американці у 2021 році провели експеримент – безпілотник Kratos XQ-58A Valkyrie успішно запустив невеликий дрон зі свого внутрішнього відсіку, призначеного для зброї. На випробувальному полігоні в Аризоні Valkyrie вперше відкрив двері відсіку для корисного навантаження та випустив звідти Altius-600. 

Перспективи Altius-600 

У зоні ураження американських "альтіусів" опинилася ціла низка російських аеродромів. Це Саки й Бельбек в окупованому Криму, Єйськ і Кримськ у Краснодарському краї, а також Морозовськ, Міллєрово (Ростовська область) і Старий Оскол (Білгородщина).

"Мінімальна партія, котра могла б бути відчутною на полі бою – від 2000. Якщо ми кажемо про системне та постійне використання цих технологій, особливо з функцією камікадзе, то запас цих дронів повинен перевищувати 10 тисяч", – наголошував експерт із робототехніки Валерій Яковенко.

Тим часом компанія Anduril у 2024 році продемонструвала випробування свого нового, найпотужнішого далекобійного дрона-камікадзе Altius-700M. На випробуваннях у Юті мішенню був доволі реалістичний макет машини зенітного ракетного комплексу "Бук-М2" виробництва РФ, пише Defense Express. 

Оглядачі відзначають потужнішу бойову частину в цій модифікації (15 кг) і час баражування – до 75 хвилин. Цікаво, що бойова частина в "сімсотому" є більшою, ніж загальна маса Altius-600 (12 кг).
 

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