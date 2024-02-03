В аеропорту Франкфурта сотні фермерів вийшли на протест: що вимагають
3 лютого в аеропорту німецького Франкфурта сотні фермерів протестували проти закінчення терміну відшкодування податків на сільськогосподарське дизельне пальне
Про це повідомляє DPA.
За словами речника поліції, фермери вирушили до аеропорту близько 6-ї години ранку й заявили про залученість 2 тис. тракторів, але пізніше з'ясувалося, що їх набагато менше - від 500 до 600.
Акція протесту навколо території аеропорту була запланована, тому поліція очікувала перекриття дороги до другої половини дня.
Оператор аеропорту Fraport попросив людей діставатись до аеропорту громадським транспортом або виділяти більше часу на дорогу на власному автомобілі. Попри короткі перебої вранці, за словами поліції, великого хаосу не було.
Зазначається, що фермери невипадково обрали аеропорт Франкфурта. За словами кількох фермерських організацій-учасниць, акція протесту була не лише щодо сільськогосподарського дизельного пального, а й щодо чесної конкуренції.
"Те, що стосується авіації, повинно також стосуватися нас, фермерів: авіаційне пальне досі не оподатковується, оскільки це поставило б німецьку авіацію в невигідне конкурентне становище", - сказали учасники протесту.
За їхніми словами, аеропорт Франкфурта й вантажний сектор символізують інтеграцію німецької економіки та сільського господарства в глобальні ланцюги постачання та ринки.
- У четвер, 1 лютого, фермери прийшли з протестами на саміт Євросоюзу в Брюсселі. Вони вимагають допомоги на тлі підвищення податків і зростання витрат.
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