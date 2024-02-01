Кидають яйця та каміння: фермери прийшли з протестом на саміт ЄС у Брюсселі
У четвер, 1 лютого, фермери прийшли з протестами на саміт Євросоюзу в Брюсселі. Вони вимагають допомоги на тлі підвищення податків і зростання витрат
Про це пише Reuters.
Зазначається, що фермери намагалися знести бар'єри, встановлені перед парламентом, але поліція відтіснила їх шлангами з водою, а також застосувала сльозогінний газ.
Крім цього, за словами місцевого чиновника, статуя на площі, де фермери зібралися біля парламенту зі своїми тракторами, була пошкоджена.
За оцінками поліції, основні магістралі Брюсселя були заблоковані приблизно 1300 тракторами. У протестах також взяли участь фермери з Італії, Іспанії та інших європейських країн.
"Фермери кажуть, що їм недостатньо платять, вони задушені податками, зеленими правилами та стикаються з нечесною конкуренцією з-за кордону", - йдеться у повідомленні.
- Брюссель запровадить "запобіжні заходи", що дозволять блокувати продовольство з України, якщо це буде становити загрозу падінням цін у сусідніх країнах.
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