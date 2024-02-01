Кидають яйця та каміння: фермери прийшли з протестом на саміт ЄС у Брюсселі

Про це пише Reuters.

Зазначається, що фермери намагалися знести бар'єри, встановлені перед парламентом, але поліція відтіснила їх шлангами з водою, а також застосувала сльозогінний газ.

Крім цього, за словами місцевого чиновника, статуя на площі, де фермери зібралися біля парламенту зі своїми тракторами, була пошкоджена.

За оцінками поліції, основні магістралі Брюсселя були заблоковані приблизно 1300 тракторами. У протестах також взяли участь фермери з Італії, Іспанії та інших європейських країн.

"Фермери кажуть, що їм недостатньо платять, вони задушені податками, зеленими правилами та стикаються з нечесною конкуренцією з-за кордону", - йдеться у повідомленні.