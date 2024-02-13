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В окупованому Криму понад 100 осіб переслідуються у справі "Хізб ут-Тахрір"

13 лютого, 2024 вiвторок
23:12
Суспільство

Росія активно практикує на півострові переслідування за релігійною ознакою

Після окупації Криму Російська Федерація активно практикує на півострові переслідування за релігійною ознакою.

За даними Кримськотатарського ресурсного центру (КРЦ), 107 осіб переслідуються у так званій справі релігійної організації "Хізб ут-Тахрір", 104 із них – представники корінного кримськотатарського народу. 84 з них відбувають свої терміни покарання у російських тюрмах та колоніях, а 19 знаходяться у СІЗО, 1 – під домашнім арештом, 3 – були звільнені.

"Звинувачення у цих "справах" ґрунтуються на свідченнях "прихованих свідків" і висновках "експертів", які активно співпрацюють з ФСБ РФ, - зазначили в КРЦ. - Єдиними "доказами" є заборонена ісламська література, знайдена під час обшуків, оперативні дані ФСБ та аудіозаписи на яких ніби то зафіксовано, що засуджені вели дискусії на релігійні і політичні теми".

Активістів звинувачують у причетності до діяльності, забороненої в РФ організації "Хізб ут-Тахрір", яка не має ніяких обмежень в діяльності у більшості країн світу, додали в КРЦ.

"Така політика РФ є демонстрацією боротьби з інакомисленням, а також релігійними і політичними переконаннями людей в окупованому Криму", - підкреслили в КРЦ.

Окупанти посилюють репресії проти фігурантів справи "Хізб ут-Тахрір", збільшуючи терміни покарання до 19 років позбавлення волі, призначаючи перші роки відбування у тюрмах, ставлячи політв’язнів на профобліки, зазначили в КРЦ.

Теги:
Крим
кримські татари
Війна з Росією
окуповані території
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