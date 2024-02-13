В окупованому Криму понад 100 осіб переслідуються у справі "Хізб ут-Тахрір"

Після окупації Криму Російська Федерація активно практикує на півострові переслідування за релігійною ознакою.

За даними Кримськотатарського ресурсного центру (КРЦ), 107 осіб переслідуються у так званій справі релігійної організації "Хізб ут-Тахрір", 104 із них – представники корінного кримськотатарського народу. 84 з них відбувають свої терміни покарання у російських тюрмах та колоніях, а 19 знаходяться у СІЗО, 1 – під домашнім арештом, 3 – були звільнені.

"Звинувачення у цих "справах" ґрунтуються на свідченнях "прихованих свідків" і висновках "експертів", які активно співпрацюють з ФСБ РФ, - зазначили в КРЦ. - Єдиними "доказами" є заборонена ісламська література, знайдена під час обшуків, оперативні дані ФСБ та аудіозаписи на яких ніби то зафіксовано, що засуджені вели дискусії на релігійні і політичні теми".

Активістів звинувачують у причетності до діяльності, забороненої в РФ організації "Хізб ут-Тахрір", яка не має ніяких обмежень в діяльності у більшості країн світу, додали в КРЦ.

"Така політика РФ є демонстрацією боротьби з інакомисленням, а також релігійними і політичними переконаннями людей в окупованому Криму", - підкреслили в КРЦ.

Окупанти посилюють репресії проти фігурантів справи "Хізб ут-Тахрір", збільшуючи терміни покарання до 19 років позбавлення волі, призначаючи перші роки відбування у тюрмах, ставлячи політв’язнів на профобліки, зазначили в КРЦ.