В Україні перша аптека отримала дозвіл вакцинувати від грипу

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

"Можливість отримати щеплення від сезонного грипу безпосередньо в аптеці продемонструвало позитивний ефект у понад 50 розвинених країнах. Такий підхід робить послуги вакцинації зручнішими для населення та ще доступнішими", - зазначив голова Бюро ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт.

Перший аптечний пункт, який долучився до програми, розташований у Києві за адресою вул. Велика Васильківська, 84/20, приміщення 3.

Що потрібно, аби зробити щеплення проти грипу в аптеці:

отримати рецепт на вакцину у сімейного лікаря (це можна зробити дистанційно);

звернутися в аптеку, яка отримала ліцензію на проведення вакцинації;

придбати вакцину в аптечному пункті;

заповнити згоду на проведення щеплення;

отримати щеплення безпосередньо в аптеці;

зачекати 30 хв після щеплення та отримати довідку про вакцинацію;

надати довідку про щеплення своєму сімейному лікарю.

"Тепер очікуємо на активне долучення самих аптек, адже від цього напряму залежить масштабування ініціативи. Це саме той випадок, коли ефективне партнерство держави та бізнесу є запорукою прогресу", - додав міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.