Українці зможуть вакцинуватися в аптеках. Подробиці
Кабінет міністрів України дозволив фармацевтичним працівникам, які пройшли спеціальні навчання, здійснювати профілактичні щеплення в аптеках, що відповідають вимогам постанови уряду
Про це йдеться в постанові Кабміну про внесення змін до ліцензійних умов проведення господарської діяльності з медичної практики.
Тепер вакцинувати населення зможуть аптечні заклади, що мають ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики й роздрібної торгівлі лікарськими засобами. Також аптеки мають відкрити медичний кабінет.
Водночас робити щеплення матимуть право ті фармацевти, які проходитимуть спеціальні щорічні навчання з питань вакцинації, правил організації і техніки проведення щеплень, а також - з набуття навичок надання домедичної допомоги при невідкладних станах.
Ця постанова набуде чинності через три місяці з моменту її опублікування.
- 31 січня Україна отримала 12 тис. доз гуманітарної вакцини проти грипу для безоплатних щеплень пацієнтів із груп ризику.
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