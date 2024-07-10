ВАКС обрав запобіжний захід Жеваго. Це відбулось без участі підприємця, - адвокати

Про обрання запобіжного заходу повідомляється сьогодні, 10 липня, на офіційній сторінці САП у Facebook.

У розпорядженні Еспресо - коментарі адвокатів та самого підприємця щодо судового рішення.

"Слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою власнику групи "Фінанси і кредит", підозрюваному у наданні неправомірної вигоди Голові та суддям Верховного Суду (ч. 4 ст. 369 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Адвокати підприємця припускають, що можливою метою обрання судом такого запобіжного заходу є подальше проведення спеціального досудового розслідування без участі пана Жеваго.

"Вважаємо такі дії НАБУ та САП маніпулятивними. Адже, більше року детективи комунікували та здійснювали всі необхідні процесуальні дії за участі Костянтина Жеваго. У такий спосіб детективи позбавляють його можливості захищатися від необґрунтованих звинувачень проти нього, чим порушують його конституційні права", - наголошують адвокати.

Сам Костянтин Жеваго у розповсюдженому повідомленні прокоментував, що суд повідомив його про засідання, але в подальшому не допустив до безпосередньої участі в ньому, що порушує процедури, яких вимагають українські та міжнародні закони.

“Крім того, детективи НАБУ порушили вимоги КПК України, не вручивши мені клопотання про обрання запобіжного заходу. Хоча до цього всі документи мені вручалися. Мені незрозумілий такий вибірковий підхід та чому суд закриває очі на наявні порушення закону. Я неодноразово підтверджував і підтверджую готовність співпрацювати зі слідством у порядку, встановленому Кримінальним процесуальним кодексом. Про це з першого дня я повідомляв органи слідства безпосередньо та у своїх відкритих зверненнях“, - підкреслив Костянтин Жеваго.

Адвокати наголошують, що НАБУ та САП в установленому порядку були поінформовані паном Жеваго про його місцезнаходження на території Франції. Згідно з КПК, у такому випадку слідчі та процесуальні дії повинні проводитися на території країни перебування. Саме з цією метою детективи НАБУ почали здійснювати у Франції процесуальні та слідчі дії за участі Костянтина Жеваго в порядку міжнародної правової допомоги, а пан Жеваго - в контакті з НАБУ та САП, завжди з’являється за викликом до французьких правоохоронних органів, отримує у Франції процесуальні документи від НАБУ, у разі необхідності відповідає на них та бере участь у процесуальних діях, ініційованих Бюро.

“Нам відомо, що завтра відбудеться допит Костянтина Жеваго. За словами детективів, вони планують приїхати до столиці Франції, щоб безпосередньо прийняти участь у допиті нашого клієнта. Такий самий намір має і прокурор САП. Тобто, з одного боку, НАБУ більше ніж рік проводило і проводить слідчі дії за участі пана Жеваго, а з іншого - вважає це неможливим і обирає запобіжний захід у вигляді тримання під вартою заочно“, - зазначила Наталія Пушина, адвокатка Костянтина Жеваго.

Вона звертає увагу на логічну невідповідність та порушення норм закону: як і для чого, з якою метою необхідно було обирати заочно запобіжний захід її клієнту, якщо детективи та прокурор ще не провели всі необхідні слідчі дії і самі їдуть до Франції на допит? Який сенс у цій поїздці, тим більше за гроші платників податків? Очевидно, що це було здійснено з метою створення штучних підстав для тиску на пана Жеваго у кримінальному провадженні, шляхом подальшого тримання Костянтина Жеваго під вартою та проведення щодо нього спеціального досудового розслідування без його безпосередньої участі.

“Заочно було обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту людині, яка ніколи не переховувалась і не переховується від органів слідства та суду, комунікує з ними, постійно прибуває за всіма викликами до слідчих і бере участь у всіх слідчих та процесуальних діях. Маніпулятивне рішення взяти під варту дозволяє детективам ініціювати здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) щодо нашого клієнта, що виключає його участь у ньому. Тобто, Костянтин Жеваго вже не зможе особисто користуватися своїм правом на захист“, - додала Наталія Пушина.

Адвокати оскаржуватимуть незаконне рішення слідчого судді до апеляційної палати ВАКС. І сподіваються на справедливий та неупереджений розгляд цієї справи даною судовою інстанцією.

Також захисники Костянтина Жеваго закликають суддів, детективів НАБУ та прокурорів САП дотримуватись законодавства України, діяти в межах КПК, проводити неупереджено та прозоро слідчі та процесуальні дії і не порушувати конституційні права їхнього клієнта, зокрема його невід’ємне право на захист, справедливий і неупереджений суд. І підкреслюють, що такі протиправні дії протирічать судовій практиці Європейського суду з прав людини, куди вони мають намір звертатися.