Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Суд ВАКС відмовив НАБУ у здійсненні розслідування у справі голови ВС без участі Жеваго,– адвокати бізнесмена
Пресреліз

ВАКС відмовив НАБУ у здійсненні розслідування у справі голови ВС без участі Жеваго,– адвокати бізнесмена

8 вересня, 2025 понедiлок
14:28
Суд ВАКС

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відмовив Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) у здійсненні розслідування справи проти пана Жеваго без його участі (спеціальне досудове розслідування)

Зміст

 Про це пише Інтерфакс із посиланням на адвокатів бізнесмена.

Мова йде про справу щодо можливого надання неправомірної вигоди Голові Верховного Суду. 

"Слідчий суддя прийшов до висновку, що Клопотання детектива – необґрунтоване. Розслідування справ без участі особи – це екстраординарна процедура, що визнається як на рівні КПК, так і на рівні Резолюції Комітету Міністрів Ради Європи №(75)11. Ця процедура дозволяється лише у тих випадках, коли неможливо проводити розслідування, оскільки особа переховується від слідства. Наприклад, коли особа перебуває у міжнародному розшуку. Проте, суд підтвердив позицію сторони захисту про те, що Костянтин Жеваго не переховується від слідства та суду та не перебуває у міжнародному розшуку,” - повідомила Наталія Пушина, адвокатка пана Жеваго.

Адвокати повідомляють, що з самого початку появи публічних претензій Костянтин Жеваго повідомив НАБУ та САП про свою непричетність до подій, повну готовність до співпраці зі слідством та своє місцезнаходження. Більше двох років детективи та прокурори проводили розслідування за участі пана Жеваго у порядку міжнародної правової допомоги. Більше того, детектив НАБУ та прокурор САП особисто приїздили до Франції для допиту Костянтина Жеваго. Тобто, розслідування за участі пана Жеваго – можливе, - наголошують адвокати бізнесмена.

"За таких умов вимога детектива НАБУ усунути Костянтина Жеваго від досудового розслідування грубо порушує міжнародні норми та практику Європейського суду з прав людини. Це також вказує на непослідовність дій детективів НАБУ та прокурорів САП. З однієї сторони, вони проводять розслідування за участі Костянтина Жеваго в порядку міжнародної правової допомоги, в тому числі особисто зустрічаючись з ним. З іншої – намагаються провести досудове розслідування без його участі. Сторона захисту Костянтина Жеваго наголошує, що справедливе рішення ВАКСу прямо підтвердило позицію щодо відсутності розшуку пана Жеваго та можливість його участі в розслідуванні", - йдеться в заяві адвокатів.

Раніше адвокати Костянтина Жеваго вже неодноразово повідомляли про істотні порушення його прав у цій справі, зокрема, недопущення до судових засідань, порушення презумпції невинуватості та ненадання матеріалів справи для підготовки захисту.  Це одна з численних справ проти інвестора, підприємця та мецената Костянтина Жеваго, які використовуються з метою тиску на нього та його бізнес. 

Теги:
НАБУ
Костянтин Жеваго
Читайте також:
Прапор США
Автор Дар'я Куркіна
6 вересня, 2025 субота
США повідомили країнам Європи про майбутню зупинку військової допомоги, - міноборони Литви
газогін "Сила Сибіру"
Автор Віталій Бесараб
6 вересня, 2025 субота
"Газпром" фактично банкрут, РФ не має коштів для будівництва газопроводу "Сила Сибіру - 2", - аналітик Несходовський
Маргарита Симоньян
Автор Анатолій Буряк
7 вересня, 2025 неділя
Симоньян сказала, що у неї "страшне тяжке захворювання" й попереду операція
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.04
    Купівля 41.04
    Продаж 41.53
  • EUR
    Купівля 48.04
    Продаж 48.72
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
8 вересня
15:11
Огляд
установчий з'їзд Народного руху України, 8-10 вереня 1989 року
Від "перебудови" до незалежності: 36 років тому виник Народний Рух України
15:02
Ексклюзив
На фото: Олена Зеленська
Саміт перших леді та джентльменів присвятять освіті, гостей годуватимуть шкільним харчуванням
15:00
Ексклюзив
Для чого мені гроші, робота, що завгодно, якщо у мене не буде свободи, - польський журналіст Пшедляцкі
14:17
Ексклюзив
газ, ГТС
Такі об'єкти захистити складніше: експертка з енергетики Войціцька про ворожі удари по газовій інфраструктурі України
14:02
Ексклюзив
суд у справі нардепа Олексія Кузнєцова
Розпочався суд щодо арешту майна нардепа Кузнєцова, підозрюваного у корупції із закупівлею дронів і засобів РЕБ
14:00
OPINION
В якій формулі немає України
13:55
Ексклюзив
Законопроєкти, які викликали хвилю дискусій і обурень: юристка пояснила, що може змінитись через нові покарання за СЗЧ і непокору командиру
13:23
Росія вдарила по збагачувальній фабриці ДТЕК на Донеччині, робота повністю паралізована
12:56
стрілянина в Єрусалимі
У Єрусалимі сталася стрілянина: загинули 5 людей, нападників нейтралізували
12:54
Фернанду Сантуш
Азербайджан перед матчем з Україною погнав зіркового тренера
12:35
Інтерв’ю
Міхал Пшедляцкі
"Це не лише війна України, це війна за свободу Європи", – Міхал Пшедляцкі
12:30
Ексклюзив
Міхал Пшедляцкі
Журналіст - це професія моральної відповідальності, - польський журналіст Пшедляцкі
12:22
В Одесі затримали ексморяка, який на пенсії виготовляв саморобні вибухові пристрої для підривів у місті
12:21
Анна Нетребко
Кількасот протестувальників вийшли до Королівської опери в Лондоні через виступ путіністки Нетребко
12:12
У Польщі поблизу кордону з Білоруссю знайшли уламки дрона
12:00
OPINION
Три варіанти поведінки Зеленського
11:59
Ексклюзив
ЗСУ
Законодавці ставлять військовослужбовців в гірше становище ніж злодіїв, ґвалтівників та вбивць: Біщук про законопроєкт щодо посилення відповідальності військових
11:57
Російська пропаганда запустила фейк, що ЗСУ в Купʼянську використовують школярів як "живий щит", - ЦПД
11:32
Енергетика, споживання електроенергії
Споживання електроенергії зменшується, у кількох регіонах були відключення через обстріли РФ: ситуація в енергосистемі 8 вересня
11:30
санкції проти Росії
ЄС і США цього тижня узгодять нові санкції проти РФ, - Bloomberg
11:24
Дмитро Медведєв
Медведєв звинуватив Фінляндію у підготовці до нападу на Росію
10:51
Огляд
світ, міжнародний огляд
НАТО готується до військових навчань РФ біля кордонів Литви та Польщі, а США планують санкції для країн, що купують російську нафту. Акценти світових ЗМІ 8 вересня
10:47
Ексклюзив
"Добропілля йде шляхом Покровська та Мирнограда": журналістка Бірюкова про ситуацію у прифронтових містах Донеччини
10:36
Кулеба обговорив з делегацією місії МВФ підтримку прифронтових регіонів, у фокусі — опалювальний сезон
10:01
OPINION
Барабани, бруківка, стадіони. Кому війна, а кому — "освоєння бюджету"?
10:00
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 8 вересня: скільки коштують долар та євро у банках
09:50
На фото: російський репер Тіматі
СБУ оголосила в розшук російського репера Тіматі
09:42
Ексклюзив
окупанти, оркі, російські солдати
Гетьман: Добра новина - російська армія не збільшується, а погана - і не зменшується
09:26
Олександр Сирський
Росіяни відтермінували наступ на Запоріжжі, - Сирський
08:59
сили ППО
ППО за ніч 8 вересня знешкодила 112 з 142 російських дронів
08:23
Оновлено
БПЛА, шахед, дрон
РФ уночі 8 вересня атакувала Україну дронами: під обстрілом опинився обʼєкт теплової генерації на Київщині
08:22
Ексклюзив
путін путлер
"Путін на сьогоднішній момент перебуває у певній ейфорії": Денисенко про санкції проти РФ
08:13
ЗСУ
За минулу добу на фронті відбулось 156 боїв, ЗСУ зупинили 43 атаки на Покровському напрямку
08:07
OPINION
Путін спровокував битву антицивілізації з цивілізацією. Україна заважає його планам
08:03
Анонс
збірна Італії, Італія, футбол, ЧС-2026
ЧС-2026: розклад і результати матчів 8 вересня
08:00
Ексклюзив
Збройні Сили України
"Я роблю все, щоб кожного дня дивитися в дзеркало і посміхатися": польський журналіст Пшедляцкі про допомогу Україні
07:55
Оновлено
Атака РФ 7 вересня: у Києві кількість загиблих зросла до трьох
07:44
ЗСУ звільнили Зарічне на Донеччині та зачистили від ворога Володимирівку
07:27
Втрати РФ
За добу 7 вересня армія РФ втратила 910 солдат, 10 танків і крилатих ракет
07:10
Скотт Бессент
Бессент каже, що США готові обвалити російську економіку, але потрібна участь Європи
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV