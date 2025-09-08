ВАКС відмовив НАБУ у здійсненні розслідування у справі голови ВС без участі Жеваго,– адвокати бізнесмена

Про це пише Інтерфакс із посиланням на адвокатів бізнесмена.

Мова йде про справу щодо можливого надання неправомірної вигоди Голові Верховного Суду.

"Слідчий суддя прийшов до висновку, що Клопотання детектива – необґрунтоване. Розслідування справ без участі особи – це екстраординарна процедура, що визнається як на рівні КПК, так і на рівні Резолюції Комітету Міністрів Ради Європи №(75)11. Ця процедура дозволяється лише у тих випадках, коли неможливо проводити розслідування, оскільки особа переховується від слідства. Наприклад, коли особа перебуває у міжнародному розшуку. Проте, суд підтвердив позицію сторони захисту про те, що Костянтин Жеваго не переховується від слідства та суду та не перебуває у міжнародному розшуку,” - повідомила Наталія Пушина, адвокатка пана Жеваго.

Адвокати повідомляють, що з самого початку появи публічних претензій Костянтин Жеваго повідомив НАБУ та САП про свою непричетність до подій, повну готовність до співпраці зі слідством та своє місцезнаходження. Більше двох років детективи та прокурори проводили розслідування за участі пана Жеваго у порядку міжнародної правової допомоги. Більше того, детектив НАБУ та прокурор САП особисто приїздили до Франції для допиту Костянтина Жеваго. Тобто, розслідування за участі пана Жеваго – можливе, - наголошують адвокати бізнесмена.

"За таких умов вимога детектива НАБУ усунути Костянтина Жеваго від досудового розслідування грубо порушує міжнародні норми та практику Європейського суду з прав людини. Це також вказує на непослідовність дій детективів НАБУ та прокурорів САП. З однієї сторони, вони проводять розслідування за участі Костянтина Жеваго в порядку міжнародної правової допомоги, в тому числі особисто зустрічаючись з ним. З іншої – намагаються провести досудове розслідування без його участі. Сторона захисту Костянтина Жеваго наголошує, що справедливе рішення ВАКСу прямо підтвердило позицію щодо відсутності розшуку пана Жеваго та можливість його участі в розслідуванні", - йдеться в заяві адвокатів.

Раніше адвокати Костянтина Жеваго вже неодноразово повідомляли про істотні порушення його прав у цій справі, зокрема, недопущення до судових засідань, порушення презумпції невинуватості та ненадання матеріалів справи для підготовки захисту. Це одна з численних справ проти інвестора, підприємця та мецената Костянтина Жеваго, які використовуються з метою тиску на нього та його бізнес.