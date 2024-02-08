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Готуємо вдома для всієї родини вареники з сиром та броколі
Якщо ви любите вареники, то варто спробувати щось незвичайне. Майже пюреподібна начинка припаде до смаку шанувальникам зеленої броколі та солонуватої фети
Інгредієнти для вареників з броколі та сиром фета:
Для тіста:
- борошно – 400 г
- жовтки яєчні – 2 шт.
- сметана – 2 ст. л.
- вода – 125 мл
- сіль - 0,5 ч. л.
Для начинки:
- броколі – 350 г
- сир фета – 150 г
- часник – 2-3 зубчики
- сіль - за смаком
- перець чорний мелений – за смаком
Для подачі:
- масло вершкове – 50 г
- цибуля ріпчаста - 1-2 шт.
Покроковий рецепт приготування вареників із броколі та сиром фета:
- у миску просіюємо борошно, потім робимо в ньому заглиблення
- додаємо яєчні жовтки, сметану та сіль
- поступово починаємо додавати воду та вимішувати тісто
- тісто вийде досить м'яким, еластичним і не повинно липнути до рук
- загортаємо тісто в харчову плівку та залишаємо при кімнатній температурі, поки готуватимемо начинку
- брокколі промиваємо, розбираємо на суцвіття
- у каструлі кип'ятимо воду, підсолюємо та опускаємо туди броколі
- варимо 10 хв. після повторного закипання, відкидаємо готову капусту на друшляк
- даємо стекти зайвій рідині
- броколі та сир фету можна розтерти разом за допомогою виделки або скористатися блендером
- не потрібно робити однорідне пюре, можуть залишатися невеликі шматочки броколі
- часник очищаємо та пропускаємо через прес і додаємо до броколі
- солимо і перчимо на смак
- перемішуємо начинку
- для зручності роботи з тістом ділимо його на 2 частини
- робочу поверхню присипаємо борошном
- розкачуємо тісто в пласт завтовшки близько 3 мм
- вирізаємо за допомогою склянки кружальця, викладаємо на кружечки тіста начинку та защипуємо краї
- готові вареники складаємо на присипану мукою поверхню
- частину вареників можна приготувати одразу, а частину заморозити про запас
- вареники відварюємо у киплячій підсоленій воді, періодично помішуємо їх, щоб вони не прилипли до дна каструлі та не злиплися між собою
- готуємо вареники 5 хв. після того, як вони спливуть
- поки варяться вареники, приготуємо засмажку для подачі вареників
- цибулю очищаємо та нарізаємо дрібними кубиками
- обсмажуємо на вершковому маслі до зарум'янювання - близько 5 хв.
- подаємо готові вареники з цибулевою засмажкою.
Смачного!
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