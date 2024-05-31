Варшава розглядає підготовку військового підрозділу українців у Польщі, - глава МЗС Сікорський

Про це він повідомив у Празі в межах саміту міністрів закордонних справ країн НАТО, передає Wnp.pl.

За словами Сікорського, навчання українців у Польщі буде "безпечнішим та ефективнішим" способом, ніж відправка навчальної місії Варшави в Україну.

"Польща розглянула запит України щодо навчання, але ми дійшли висновку, що буде безпечніше і ефективніше підготувати український підрозділ з українців у Польщі, які підлягають призову до української армії, і що це буде ефективніший спосіб допомогти Україні", - сказав він.

Також міністр додав, переговори Варшави й Києва щодо двосторонньої угоди у сфері безпеки відбуваються "добре". Сікорський сподівається, що документ буде підписаний до саміту НАТО в липні у Вашингтоні.