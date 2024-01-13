Війна Росії проти України є частиною переломного моменту в історії, - Білий дім
Президент США, що нинішні події у світі, зокрема війна Росії проти України, є частиною переломного моменту в історії, коли необхідно посилювати альянси та відносини з партнерами
Про це під час спілкування з журналістами заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Укрінформ.
"Президент описує нинішній час, у якому ми живемо, як переломний момент, і він має рацію. Адже якщо ви подивитеся по всьому світу, однією з речей, яка об’єднує, є загроза для демократії", - сказав він.
Таким чином Кірбі відповів на запитання, як в адміністрації Байдена можуть схарактеризувати зовнішню політику США на нинішньому етапі, в тому числі стосовно ситуації в Україні та секторі Гази.
Представник Білого дому уточнив, що загрози для демократії мають різні характери.
"Президент вірить у зовнішню політику, яка посилює наших союзників і партнерів, яка будується на альянсах і партнерствах, яка визнає, що Сполучені Штати не можуть зробити все самі. Однак наше лідерство є життєво важливим для розв’язання деяких із цих проблем", - зазначив представник Ради нацбезпеки США.
У цьому контексті він висловив упевненість, що зовнішня політика Сполучених Штатів залишиться активною, як і впродовж попередніх трьох років роботи адміністрації Байдена.
- 12 січня спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер вже вдруге відвідала Україну, де зустрілася з президентом Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та представниками Верховної Ради
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