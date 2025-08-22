Війна за незалежність. Боротьба триває: спецетер до Дня Незалежності України на Еспресо

Мета спецетеру - акцентувати увагу на незламності українців, розповісти про героїв із незламним духом, що відстоюють свободу, гідність та наближають перемогу.

Незалежність — не лише свято, а й відповідальність та боротьба. Боротьба за незалежність України триває просто зараз — на фронті, в дипломатії, в економіці та інформаційному просторі. Україна відстоює свободу не лише для себе, але й для всього демократичного світу,

Формат спецетеру передбачає прямі включення з фронту та українських міст, інтерв’ю з військовими, експертами, дипломатами. Найактуальніші питання минулого, сьогодення та майбутнього обговорять в авторських студіях та фахових аналітичних дискусіях.

Серед іншого, анонсовані інтерв'ю з істориками Олександром Зінченком та Олександром Алфьоровим, публіцистом Віталієм Портниковим про роки незалежності та найактуальніші події навколо України, старшим аналітиком Центру ініціатив "Повернись живим", експертом Національного інституту стратегічних досліджень Миколою Бєлєсковим, молодшим сержантом ЗСУ, учасником російсько-української війни Григорієм Матяшом та іншими.

Вечір суботи та неділі завершиться кінопоказами.

В суботу, 23 серпня, о 22.00 - документальний фільм “10 років війни”, виробництва “Еспресо”. Героями фільму стали Роман Ратушний, Світлана Поваляєва, Тайра, Тетяна Чорновол: їхні долі переплелися з ключовими моментами новітньої історії України, від перших акцій Революції Гідності до активної фази повномасштабного російського вторгнення

В неділю, 24 серпня, о 21.00, телевізійна прем'єра документального фільму “Іван і Марта”. Він розповідає про легенду українського спротиву Івана Дзюбу, чий програмний текст “Інтернаціоналізм чи русифікація” вплинув на весь рух українських дисидентів і став їх маніфестом.

