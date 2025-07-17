Вранці 17 липня РФ запустила БПЛА по території України: куди рухаються дрони
Уранці четверга, 17 липня, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
О 08:27 було оголошено про загрозу ворожих БПЛА для Сумщини.
Вже о 08:31 повідомлялося про БПЛА на півдні Сумщини, який рухався у напрямку Полтавщини та тримав південно-західний курс.
"Криворізький та Нікопольський райони, Дніпропетровської області – ворожий БПЛА. Залучено засоби для його збиття", - написали Повітряні сили о 08:46.
Станом на 08:51 з’явилася інформація про групу ворожих ударних дронів на півдні Херсонщини, які рухалися курсом на північ.
О 08:55 повідомлялося про:
- Ворожий БПЛА курсом на Кривий Ріг.
- Групу "шахедів на півночі Полтавщини, курсом на Миргород.
О 09:08 ПС попередили про групу "шахедів" курсом на Лубни, а о 9:23 - на Золотоніський і Черкаський райони.
Ближче до 9:30 стало відомо про загрозу дронів з півночі для Миколаївки на Сумщині. Водночас дрони фіксували над Кривим Рогом.
"Групи ворожих ударних БПЛА продовжують рух в напрямку н.п. Золотоноша та н.п. Канів", - написали ПС о 9:40.
Після цього Повітряні сили наголосили про загрозу для Сум.
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