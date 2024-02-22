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Ячна каша з грибами на сковороді. Рецепт
Каша виходить розваристою, насиченою грибним смаком та ароматом, і може сміливо подаватись як самостійна страва. Легкий спосіб приготування смачної ячної каші – у сковороді. Щоб ушляхетнити смак, приготуємо крупу не "порожню", а з овочами та грибами. Смакуйте на здоров’я!
Інгредієнти для ячної каші з грибами:
- крупа ячна - 160 г
- печериці - 200 г
- цибуля ріпчаста - 1 шт.
- морква - 1 невелика
- олія соняшникова - 3 ст. л.
- сіль - на смак
- перець чорний мелений - на смак
Покроковий рецепт приготування:
- підготуйте потрібні інгредієнти
- знадобиться 500 мл окропу
- цибулю та моркву очистіть і промийте
- цибулю наріжте маленькими кубиками, моркву натріть на дрібній тертці
- у сковороді розігрійте олію, обсмажте на ній цибулю з морквою протягом 4 хв. на сильному вогні
- під час обсмажування часто перемішуйте овочі
- поки цибуля з морквою обсмажуються, очистіть печериці від шкірки та забруднень, наріжте не надто тонкими пластинками
- перекладіть гриби в сковороду до обсмажених овочів
- обсмажте гриби з овочами на середньому вогні ще 5 хв.
- під час обсмажування вміст сковороди посоліть і поперчіть
- у сковороду всипте ячну крупу
- на середньому вогні 1 хв. прогрійте вміст сковороди, постійно перемішуючи
- влийте окріп (500 мл), перемішайте та доведіть рідину до кипіння
- спробуйте на сіль, при необхідності підсоліть
- накрийте сковороду кришкою, зменште нагрівання плити до мінімального
- залиште кашу тушитися до повної готовності
- готову ячну кашу добре перемішайте та посипте за бажання зеленню
- подавайте ячну кашу до столу як самостійну страву.
Смачного!
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