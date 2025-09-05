Турбота про поранених військових — це не опція, а базовий обов'язок держави, лакмусовий папірець її людяності та поваги до тих, хто платить кров’ю за її існування. Ініціативи, спрямовані на забезпечення базових потреб захисників у госпіталях, мають бути взірцем прозорості та ефективності.

Проте тендери на гігієнічні набори, оголошені Державним оператором тилу (ДОТ) наприкінці серпня 2025 року на суму понад 37 млн грн, виглядають не як турбота, а як її цинічна імітація. Це той випадок, коли формально все нібито правильно, але по суті — це знущання і з бізнесу, і зі здорового глузду.

Давайте розберемо цей приклад, спираючись на факти. Обурення прийде саме собою.

29 серпня ДОТ оголошує три тендери. Два з них, на суму 7,6 млн та 10,9 млн грн відповідно, мають кінцевий термін подання пропозицій — 10 вересня. Це 12 календарних днів. За цей час потенційний постачальник має знайти, прорахувати та підготувати документи на 15–20 позицій у кожному наборі. Але найцікавіше — постачання має відбутися до 30 вересня. Тобто, у переможця буде менше ніж три тижні, щоб закупити десятки тисяч одиниць товару, скомплектувати 50 тисяч наборів і розвезти їх по шпиталях у різних регіонах України.

Цей підхід нагадує біг з перешкодами для всіх, крім одного учасника. Хтось серйозно вірить, що це реалістичний термін для будь-якої компанії, яка не знала про цей тендер заздалегідь? Це схоже на запрошення на вечірку, яке надіслали за годину до початку, вказавши в дрес-коді костюм космонавта. Теоретично можливо, але практично — лише якщо ти вже в ньому.

Такі стислі терміни — класичний інструмент відсікання конкуренції. Вони створюють ситуацію, коли перемогти може тільки той, хто: а) уже має весь товар на складі; б) уже має весь пакет документів; в) знав про умови тендеру задовго до його оголошення. Будь-який інший варіант робить цей тендер неможливим.