Як повернутись у тонус після переїдання на Великдень

Пийте багато рідини

Мається на увазі проста вода. Її присутність прискорює та покращує травлення. На час кожного прийому їжі слід випиване не менше однієї склянки чистої води.

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Споживайте багато клітковини

Продукти, які містять клітковину:

цільнозерновий хліб

коричневий рис

фрукти

овочі

вівсянка

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Споживайте менше жирної їжі

Жирна їжа шкідлива та важко перетравлюється. Радже вживайте нежирне м'ясо та рибу.

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Скоротіть споживання спецій

Якщо раптом після вживання гострих страв у вас виникає печія, діарея чи біль у шлунку,тоді уникайте гострої їжі.

Вибирайте корисні напої:

столову воду

молоко

трав'яні чаї

Фото: KamranAydinov на FreepikСтежте за реакцією свого організму на різноманітні продукти та намагайтесь уникати тих, які спричиняють порушення травлення.