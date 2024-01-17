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Як правильно варити смачну кукурудзу? Розповідаємо
Просто, швидко, апетитно, бюджетно, дуже смачно. Рекомендуємо наш рецепт приготування кукурудзи
Інгредієнти для приготування кукурудзи:
- кукурудза (6 штук) - або 1 кг
- олія - 1 ст.л.
- сіль - 2 ч.л
Покрокове приготування кукурудзи:
- почніть з того, що добре промийте вибрані качани кукурудзи
- очистіть її від листя та вусиків
- листя не викидайте
- візьміть велику каструлю, в яку легко помістяться кукурудзяні качани
- покладіть на її дно залишене листя кукурудзи
- зверху на листя викладіть очищену кукурудзу
- залийте качани водою так, щоб вона покривала кукурудзу на 1 см вище
- поставте каструлю на середній вогонь
- зачекайте закипання води
- варіть кукурудзу з відкритою кришкою до готовності
- після того як кукурудза буде готова, вийміть її
- покладіть на блюдо
- натріть сіллю
- полийте олією.
Смачного!
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