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Як прикрасити паску – популярні рецепти

21 квітня, 2024 неділя
18:08
рецепти паска

Паски печуть на головне християнське свято – Великдень. Прикрашати паски багато хто продовжує по-старому, без жодної вигадки - посипавши зверху цукровою пудрою або збитим з цукром яєчним білком

Оскільки Великдень - весняне свято, можна прикрасити паску марципановими або кремовими квітами: 

  • фіалками
  • нарцисами
  • гілочками верби

Для прикрас можна використовувати навіть живі квіти. Та й тим більше у продажу зараз багато готових квіткових кондитерських прикрас.

Навіть традиційну білково-цукрову глазур можна зробити не білою, а кольоровою, використовуючи харчові барвники або ягідний сік. А поверх глазурі використовувати посипання, візерунки з розтопленого шоколаду, і яскраві сухофрукти та горіхи, які можна красиво розкласти цілком або шматочками. Також можна використовувати цукати та мармелад. З них можна викласти літери "ХВ" або хрест на вершині паски.

Літери "ХВ" можна виліпити з того ж тіста, яке використовувалося для випікання. Щоб літери трималися на поверхні, змастіть їх яєчним жовтком. Зверху літери можна так само промазати жовтком, щоб вони блищали після випікання.

Якщо ви вмієте готувати марципан чи цукрову мастику, оригінальним декором паски стануть фігурки великодніх зайчиків чи пташок. Можна виліпити будь-які фігурки, пов'язані з Великоднем, або прикрасити паску, додавши квітів та листя.

Ну і найуміліші й терплячі господині приведуть у захват своїх гостей, пригощаючи їх багатоярусними пасками.

Пропонуємо приготувати смачну бананову паску

Скільки б смаків на Великдень ви не приготували, без головного атрибуту - паски - все ж таки не обійтися. Пропонуємо трохи відійти від класичних рецептів цього частування і подати на свято не менш смачну бананову паску.

рецепт банановОЇ паски

Необхідні продукти:

  • 7 г сухих дріжджів
  • 1 кг пшеничного борошна (сорт – вищий)
  • 2,5 склянки 3,2-відсоткового молока;
  • 200 г масла вершкового
  • 50 г цукру
  • ваніль за смаком
  • 4 свіжі яйця
  • 2 середні банани
  • 2 середні жмені родзинок
  • 70 г темного рому
  • чайна ложка порошку кориці
  • 4 свіжі білки
  • 100 г ванільної цукрової пудри

Як приготувати:

  • цукор перемішайте із сухими дріжджами, суміш залийте молоком , ненадовго залиште (до появи пінки), просійте борошно
  • порціями всипте в дріжджову масу, розмішайте, додайте вершкове масло, а потім і курячі яйця
  • вимісіть тісто до еластичності, тісто покладіть у ємність із високими стінками, прикрийте плівкою
  • нехай чекає від півтори до двох годин, доки не стане дуже пишним і не зросте в об'ємі приблизно вдвічі
  • підготуйте наповнення: очищені банани поріжте на кубики, перемішайте із родзинками, ромом, корицею
  • цю суміш введіть у тісто, що підійшло
  • очікуйте ще годину
  • викладіть тісто в маленькі форми
  • зважаючи на те, що при випіканні воно добре підніметься, заповнюйте ним форми лише наполовину об'єму
  • випікайте паски приблизно півгодини
  • духова шафа в цей час повинна мати температуру 170 градусів
  • готові паски, коли охолонуть, прикрасьте ванільною глазур'ю
  • щоб приготувати її, білки протягом десяти хвилин збивайте з ванільною пудрою
  • наносити глазур найзручніше кондитерським мішком.

Смачного!

Теги:
Новини
Суспільство
кухня
кулінарія
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