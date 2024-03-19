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Захід наразі не готовий визнати Путіна нелегітимним, – член делегації України в ПАРЄ

19 березня, 2024 вiвторок
15:54
вибори в Росії Путін

Захід досяг згоди щодо визнання нелегітимності "виборів" у Росії, однак консенсусу щодо визнання Володимира Путіна нелегітимним президентом наразі немає

Про це LIGA.net розповів голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики, член делегації України в ПАРЄ Олександр Мережко.

За його словами, 23 голови комітетів закордонних справ європейських парламентів, а також США, Канади та Ізраїлю ухвалили заяву про нелегітимність російських "виборів".

"Тобто на сьогодні серед західних демократичних країн є широкий консенсус щодо недемократичності та нелегітимності "виборів" президента Росії. Водночас такого широкого консенсусу щодо визнання Путіна нелегітимним поки що немає. Хоча це має логічно випливати з факту невизнання легітимності виборів", – сказав Мережко.

Нардеп заявив, що "за звичайною логікою та логікою права" має бути так: якщо вибори були нелегітимними, тобто якщо вони порушували й міжнародне право, і засади демократії, тоді й сам результат таких фейкових виборів не є легітимним. Мережко наголосив, що Україна має спонукати міжнародних партнерів офіційно визнати Путіна нелегітимним президентом.

Разом із тим політик зазначив, що визнавати чи не визнавати – це справа кожної країни, але деякі міжнародні організації, як-от ПАРЄ чи ОБСЄ, може ухвалити резолюції із закликом визнати Путіна нелегітимним.

  • За даними ЦВК РФ, Путін переобрався на наступний термін із 87,28% підтримки. При цьому "вибори" проводили й на тимчасово окупованих територіях України та в невизнаному Придністров'ї. Низка країн ЄС заявили, що не вважають фейкове волевиявлення виборами.
Теги:
Україна
ЄС
ПАРЄ
Володимир Путін
Війна з Росією
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