Захід підтримуватиме українську економіку, оскільки це важливий елемент у війні на виснаження, - Посол Канади в Україні
У війні на виснаження, яка ведеться Росією в Україні, важливе значення має підтримка країнами Групи Семи української економіки
Про це заявила Посол Канади в Україні Наталка Цмоць під час спеціальної події Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".
"Удари по енергетичній інфраструктурі робляться з метою дестабілізації економіки України. І наша підтримка України має означати підтримку української економіки, її стабілізацію і зростання. І чим більше ми будемо інтегрувати українську економіку в Європу, Канаду та інші системи, тим потужнішими і сильнішими ми будемо", - зазначила Посол.
"Звичайно, перед нами дуже багато роботи, але якщо ми починаємо з позиції міжнародної єдності, то це правильний початок для того, щоб ізолювати Росію і її союзників", - підкреслила вона.
Наталка Цмоць також наголосила, що ключовими умовами для переговорів з Росією країни Групи Семи вважають гарантії поваги Росією територіальної цілісності України та виведення російських військ з української території.
"Важливо, що ми бачимо єдність не тільки в межах країн Групи Семи, а вона поширюється і за її межі. І чим більше країн будуть об’єднані умовами для початку переговорів, тим сильнішою буде ця позиція", - зазначила Посол.
- Посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс під час спеціальної події КБФ заявив, що рішення щодо використання російських активів - це тільки перший крок, за яким ще має бути конфіскація всіх активів.
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Запрошувати Росію за стіл переговорів можна лише за умови повної поразки “путінської Росії”. А слова “мирні переговори” - це те, від чого країни Заходу мають наразі утримуватись, - вважає президент Центру вивчення і дослідження політичних рішень (Франція) Ніколя Тензер.
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