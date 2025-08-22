Залишається найбільш інтенсивним: речник ОСУВ "Дніпро" розповів про ситуацію на Покровському напрямку
Російська армія десятки разів за добу штурмує позиції Сил оборони на Покровському напрямку
Детальніше про ситуацію на цьому відтинку фронту в етері Громадського радіо розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Дніпро" Віктор Трегубов:
"53 боєзіткнення за минулу добу. Станом на зараз Покровський напрямок залишається найбільш інтенсивним. І це стосується, в принципі, усього напрямку, як такого. Постійні спроби ворога інфільтруватися в саме місто Покровськ. Продовжуються спроби проникнути у бік Добропілля, хоча там якраз ворог зараз отримує великого прочухана. Тому, весь напрямок напружений, хоча, в принципі, зараз українські Сили оборони стримують ворога, але ціною великих зусиль".
Віктор Трегубов розповів, що росіяни робили спроби підкинути резерви та намагалися застосувати бронетехніку: "Але вона не перейшла першу лінію. Там історія в тому, що усі ці ворожі сили були перекинуті методом інфільтрації. Тобто, вони не проривали першу лінію, а заходили за неї, а перша лінія залишалася за ними. Тому, коли вони зараз намагалися швидко перекинути резерви та закріпитися за допомогою перекидання бронетехніки — бронетехніка в цю лінію уперлась, бо ця лінія не була знищена".
Тому, власне, їм не вдалося довести закріплення до кінця, і станом на зараз їх там все ж добивають. Погано, що виник такий виступ, але добре, що він далі не пішов та зараз зрізається і підвищує втрати росіян», — додав речник ОСУВ "Дніпро".
"Висока активність, спроби постійної інфільтрації в місто малими групами, в тому числі і за рахунок перевдягання то в мирне населення, то в українських військових. Це очевидний злочин, але активно використовуються росіянами зараз такі спроби", — розповів Віктор Трегубов.
За його словами, місто тримається, але росіяни постійно намагаються проникати.
Зазначимо, що оперативно-стратегічне угруповання військ (ОСУВ) «Хортиця» із 8 серпня перейменовано на ОСУВ «Дніпро». Про зміну назви стало відомо, зокрема, через перейменування офіційного Telegram-каналу
