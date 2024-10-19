Завдяки новому закону мобілізація зросла у 2,5 разу, - Умєров
Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що з моменту ухвалення закону весною 2024 року показники мобілізації в Україні зросли у 2,5 разу
Про це він розповів у коментарі телеканалу Fox News.
"З моменту ухвалення закону про мобілізацію цієї весни ми збільшили мобілізаційні показники у 2,5 разу", – сказав Умєров.
Крім того, за словами міністра, завдяки новій системі комплектування 12% військовослужбовців тепер добровільно вступають до лав армії.
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Голова Міноборони додав, що закон про мобілізацію мав зробити процес призову "більш ефективним і прозорим". Умєров вважає, що "хороші показники" мобілізації свідчать про готовність українців захищати свою країну зі зброєю в руках.
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