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Завдяки новому закону мобілізація зросла у 2,5 разу, - Умєров

Світлана Кравченко
19 жовтня, 2024 субота
18:53
Суспільство Рустем Умєров

Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що з моменту ухвалення закону весною 2024 року показники мобілізації в Україні зросли у 2,5 разу

Зміст

Про це він розповів у коментарі телеканалу Fox News.

"З моменту ухвалення закону про мобілізацію цієї весни ми збільшили мобілізаційні показники у 2,5 разу", – сказав Умєров.

Крім того, за словами міністра, завдяки новій системі комплектування 12% військовослужбовців тепер добровільно вступають до лав армії.

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Голова Міноборони додав, що закон про мобілізацію мав зробити процес призову "більш ефективним і прозорим". Умєров вважає, що "хороші показники" мобілізації свідчать про готовність українців захищати свою країну зі зброєю в руках.

  • Нещодавно у Київському міському ТЦК та СП поділились статистикою, що рейди в публічних місцях нібито збільшили кількість добровільних появ людей.
Теги:
Україна
військові
мобілізація
Війна з Росією
Рустем Умєров
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