У Київському ТЦК заявили, що рейди в публічних місцях збільшили кількість добровольців
У середу, 16 жовтня, у Київському міському ТЦК та СП поділились статистикою, що рейди в публічних місцях нібито збільшили кількість добровільних появ людей
Про це в телеефірі повідомила офіцерка сектору мобілізаційно-оборонної роботи Київського міського ТЦК та СП Лариса Козак, передає Укрінформ
"Щодо роботи в публічних місцях - ці дії були ефективні. Можу сказати, що явка збільшилась. До того ж, можливо, це якимось чином посприяло підвищенню свідомості наших громадян і люди знову почали прибувати добровільно або за повістками", - переконує Козак.
Водночас у ТЦК пояснюють, що багато порушників уникають прямого контакту з ТЦК, тому подібні заходи оповіщення необхідно продовжувати.
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"Якщо ми подивимося на ефективність цих заходів, то мені невідомі випадки щодо громадян, які мали в наявності актуальні військово-облікові документи, і щоб вони підлягали якимсь затриманням або доставленню в ТЦК. Якщо ми звернемося до нормативно-правової бази, є дуже багато механізмів спонукати громадянина самостійно відвідати ТЦК", - додала офіцерка.
Також у ТЦК запевнили, що їхня робота відбувається в правовому полі, а нормативно-правові акти дозволяють проводити такі заходи з оповіщення.
- 15 жовтня продюсер Ігор Кондратюк зазначив, що рейди ТЦК на концертах вплинуть на їхню відвідуваність і негативно позначаться на українській культурі.
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