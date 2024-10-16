У Київському ТЦК заявили, що рейди в публічних місцях збільшили кількість добровольців

Про це в телеефірі повідомила офіцерка сектору мобілізаційно-оборонної роботи Київського міського ТЦК та СП Лариса Козак, передає Укрінформ

"Щодо роботи в публічних місцях - ці дії були ефективні. Можу сказати, що явка збільшилась. До того ж, можливо, це якимось чином посприяло підвищенню свідомості наших громадян і люди знову почали прибувати добровільно або за повістками", - переконує Козак.

Водночас у ТЦК пояснюють, що багато порушників уникають прямого контакту з ТЦК, тому подібні заходи оповіщення необхідно продовжувати.

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"Якщо ми подивимося на ефективність цих заходів, то мені невідомі випадки щодо громадян, які мали в наявності актуальні військово-облікові документи, і щоб вони підлягали якимсь затриманням або доставленню в ТЦК. Якщо ми звернемося до нормативно-правової бази, є дуже багато механізмів спонукати громадянина самостійно відвідати ТЦК", - додала офіцерка.

Також у ТЦК запевнили, що їхня робота відбувається в правовому полі, а нормативно-правові акти дозволяють проводити такі заходи з оповіщення.