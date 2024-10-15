"Цікаво, чи підуть вони на концерт "Кварталу": Кондратюк заявив, що ТЦК має працювати "трошки не так"
Продюсер Ігор Кондратюк зазначив, що рейди ТЦК на концертах вплинуть на їхню відвідуваність і негативно позначаться на українській культурі
Про це він сказав у коментарі РБК-Україна.
Український продюсер Ігор Кондратюк прокоментував рейд ТЦК до столичного Палацу спорту, де перевірялися військові документи у відвідувачів концерту гурту "Океан Ельзи". На думку Кондратюка, через такі заходи представників територіального центру комплектування може значно мінитися у негативний бік відвідуваність концертів та закладів в Україні.
"Рейди ТЦК можуть вплинути на відвідуваність. Я вважаю, що вони мають право у цій країні ходити куди завгодно. Просто мені здається, що така робота навряд чи є ефективною", - сказав продюсер.
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Він припускає, що ТЦК не влаштовуватимуть такі рейди на концертах "Кварталу 95".
"Відвідуваність концертів зменшиться, закладів також. Я не вважаю у цьому якусь велику проблему. Війна все-таки. Дуже цікаво, чи підуть вони на концерт "Кварталу". Журналістам пропоную зробити коридор і чекати: прийдуть чи ні. Моя версія - не прийдуть", - зазначив Кондратюк.
Продюсер зауважив, що методи ТЦК не дієві.
"Всі концерти, наскільки я слідкую, мають таку благодійну складову. Трошки зменшиться ця складова. А що є меншим злом? Не знаю. Мені здається, що ТЦК має працювати трошки не так", - додав Кондратюк.
Згодом у ТЦК заявили, що затримання громадян, які порушили норми закону, відбувалося співробітниками Національної поліції України. Конфліктних ситуацій за участі військовослужбовців ТЦК зафіксовано не було.
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