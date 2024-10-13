ТЦК про перевірку документів після концерту ОЕ: ми ні з ким не конфліктували, порушників затримувала Нацполіція
Київський міський ТЦК та СП вперше прокоментував проведений ввечері у п'ятницю, 11 жовтня 2024 року, рейд до столичного Палацу спорту, де перевірялися військові документи у відвідувачів концерту гурту "Океан Ельзи"
Відомство дало коментар агенції "Укрінформ".
"Затримання громадян, які порушили норми закону, відбувалося співробітниками Національної поліції України. Конфліктних ситуацій за участі військовослужбовців ТЦК зафіксовано не було", - зазначили у ТЦК міста Києва.
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Заходи оповіщення та перевірки військово-облікових документів здійснюються постійно з моменту введення в дію закону України про мобілізацію у зв'язку з уведенням в країні правового режиму воєнного стану, наголосили військові.
- За інформацією різних медіа, за підсумками перевірки поліцейськими було проведено кілька затримань тих осіб, які не мали при собі військово-облікових документів чи порушили правила військово обліку під час воєнного стану.
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