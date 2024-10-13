ТЦК про перевірку документів після концерту ОЕ: ми ні з ким не конфліктували, порушників затримувала Нацполіція

Відомство дало коментар агенції "Укрінформ".

"Затримання громадян, які порушили норми закону, відбувалося співробітниками Національної поліції України. Конфліктних ситуацій за участі військовослужбовців ТЦК зафіксовано не було", - зазначили у ТЦК міста Києва.

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Заходи оповіщення та перевірки військово-облікових документів здійснюються постійно з моменту введення в дію закону України про мобілізацію у зв'язку з уведенням в країні правового режиму воєнного стану, наголосили військові.