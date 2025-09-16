Зберегти національну ідентичність: у Празі почалося навчання для українських вчителів історії

12–14 вересня 2025 року у Празі зібралися 14 представників українських шкіл із 6 міст Чехії. Програма створена на основі освітнього проєкту "Спогади в коробках" історикині Наталі Омельчук, керівниці освітніх програм Фундації Пилипа Орлика та аспірантки Одеського національного університету ім. Мечникова.

Учасники працювали над тим, як викладати історію України дітям у вимушеній еміграції так, щоб зберегти їхню національну ідентичність та поглибити знання з історії, культури й літератури. Програма включала практичні заняття, музейні уроки, створення власних навчальних матеріалів і спільну розробку уроків.

“Освітній проєкт "Спогади в коробках" я придумала у 2022–2023 роках в еміграції: шукала інноваційний та ефективний інструмент викладати українську історію як невід’ємну частину європейської”, — говорить Наталя Омельчук.

“Методика використання "коробки з предметами" дає можливість досліджувати історичні періоди та явища через тактильні відчуття та асоціації, що допомагає дорослим та дітям пізнавати та плекати власну ідентичність. Сьогодні ми з командою Фундації розвинули цю ідею у річну менторську програму, аби поширювати цей досвід. І головне — відповісти на запити українських вчителів, як цікаво та в умовах обмеженого часу передати нашим дітям ключові знання з історії їх батьківщини”, — додає Наталя Омельчук.

Участь у першій зустрічі освітян взяли 14 представників українських шкіл із 6 міст Чехії: Праги, Брно, Іглави, Олмоуца, Острави та Чеського Крумлова. Серед гостей і спікерів були Ростислав Прокопюк, директор Українського інституту у Празі, та Володимир Єльченко, український дипломат, постійний представник України в ООН (2015–2019 рр.).

“Дякую за цікаві три дні занять, особливо музей у Празі — це краса і новий досвід. Матеріал "Спогадів у коробках" має сподобатися дітям — це новий підхід до вивчення історії України через матеріальні й духовні символи,” — Наталія Мельник, директорка, засновниця CenterEduNeuron із міста Брно.

Як інформують у Фундації, програма “Корені та крила” сприятиме зміцненню ідентичності українських дітей та запропонує освітянам якісне та зручне методичне рішення для масштабування викладання української історії, адже, як було озвучено в серпні цього року на Освітній Академії "Освіта без кордонів: виклики та перспективи недільних і суботніх шкіл в Європі" 67% українських шкіл діаспори не мають серед предметів історії України.

“Раніше про Україну здебільшого дізнавалися з речей, які мало говорили про нашу культуру та історію. Саме тому ми маємо створювати та посилювати освітні осередки, відкривати виставки та поширювати академічні ініціативи — щоб Україну пізнавали справжню” — зазначив Володимир Єльченко.

Програма спрямована на створення спільноти вчителів та запуск курсу "Вступ до історії", а також передбачає подальші онлайн- та офлайн-зустрічі. Кожен учасник отримав набір навчальних матеріалів для використання у класах.

“Кожен урок історії — це крок до збереження нашої ідентичності. Менторська програма “Корені та крила” допомагає вчителям давати дітям не лише знання, а й силу відчувати себе українцями, де б вони не були. Програма запропонує освітянам якісне та зручне методичне рішення для масштабування викладання української історії, адже, як було озвучено в серпні цього року на Освітній Академії "Освіта без кордонів: виклики та перспективи недільних і суботніх шкіл в Європі" 67% українських шкіл діаспори не мають серед предметів історії України", — Артем Миколайчук, Голова Фундації Пилипа Орлика.

На четвертий рік вимушеної еміграції потреби українців у Чехії змінилися. Якщо на початку це було кризове гуманітарне реагування, то нині на перший план виходить завдання збереження ідентичності, мови та посилення зв’язків всередині української громади в Чехії та з Україною. “Ми прагнемо, щоб голос України звучав у Чехії, в Європі й головне — серед українців.” — наголосив Ростислав Прокопюк, директор Українського інституту в Празі.

За даними Міністерства внутрішніх справ Чеської Республіки, станом на початок 2025 року в Чехії перебуває понад 500 000 українських мігрантів. Водночас, відповідно до останнього звіту Міністерства освіти, молоді та спорту Чехії, у місцевих школах навчається 75 704 українські дитини. У великих містах їхня частка у початкових класах може перевищувати 50%.



ГО “Фундація Пилипа Орлика” (Київ, 45671910) працює на перетині культури, політики та стратегічних досліджень. Ми створюємо нову архітектуру української присутності у світі через мережу осередків та активістів, підтримку освітніх програм, незалежних медіа та розробку суспільно-політичної аналітики.

У Чехії Фундація має сталого партнера — Український інститут у Празі. Навесні 2025 року ми спільно розпочали співпрацю із вшанування 100-ліття Музею визвольної боротьби України у Празі та провели низку заходів, зокрема дві виставки, зустрічі із громадськістю та моніторинг освітніх потреб українських дітей та педагогів.

