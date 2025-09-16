Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Чехія Зберегти національну ідентичність: у Празі почалося навчання для українських вчителів історії

Зберегти національну ідентичність: у Празі почалося навчання для українських вчителів історії

Ярослава Наумова
16 вересня, 2025 вiвторок
17:34
Чехія Український інститут у Празі, навчання вчителів історії

Фундація Пилипа Орлика спільно з Українським інститутом у Празі вперше ініціювали менторську програму для українських вчителів історії за кордоном. Програма триватиме рік і охопить щонайменше 120 українських дітей, що вимушено перебувають у Чехії

Зміст

12–14 вересня 2025 року у Празі зібралися 14 представників українських шкіл із 6 міст Чехії. Програма створена на основі освітнього проєкту "Спогади в коробках" історикині Наталі Омельчук, керівниці освітніх програм Фундації Пилипа Орлика та аспірантки Одеського національного університету ім. Мечникова. 

Учасники працювали над тим, як викладати історію України дітям у вимушеній еміграції так, щоб зберегти їхню національну ідентичність та поглибити знання з історії, культури й літератури. Програма включала практичні заняття, музейні уроки, створення власних навчальних матеріалів і спільну розробку уроків.

“Освітній проєкт "Спогади в коробках" я придумала у 2022–2023 роках в еміграції: шукала інноваційний та ефективний інструмент викладати українську історію як невід’ємну частину європейської”,  — говорить Наталя Омельчук.  

“Методика використання "коробки з предметами" дає можливість досліджувати історичні періоди та явища через тактильні відчуття та асоціації, що допомагає дорослим та дітям пізнавати та плекати власну ідентичність. Сьогодні ми з командою  Фундації розвинули цю ідею у річну менторську програму, аби поширювати цей досвід. І головне — відповісти на запити українських вчителів, як цікаво та в умовах обмеженого часу передати нашим дітям ключові знання з історії їх батьківщини”, — додає Наталя Омельчук.

Участь у першій зустрічі освітян взяли 14 представників українських шкіл із 6 міст Чехії: Праги, Брно, Іглави, Олмоуца, Острави та Чеського Крумлова. Серед гостей і спікерів були Ростислав Прокопюк, директор Українського інституту у Празі, та Володимир Єльченко, український дипломат, постійний представник України в ООН (2015–2019 рр.).

“Дякую за цікаві три дні занять, особливо музей у Празі — це краса і новий досвід. Матеріал "Спогадів у коробках" має сподобатися дітям — це новий підхід до вивчення історії України через матеріальні й духовні символи,” — Наталія Мельник, директорка, засновниця CenterEduNeuron із міста Брно. 

Як інформують у Фундації, програма “Корені та крила” сприятиме зміцненню ідентичності українських дітей та запропонує освітянам якісне та зручне методичне рішення для масштабування викладання української історії, адже, як було озвучено в серпні цього року на Освітній Академії "Освіта без кордонів: виклики та перспективи недільних і суботніх шкіл в Європі" 67% українських шкіл діаспори не мають серед предметів історії України. 

“Раніше про Україну здебільшого дізнавалися з речей, які мало говорили про нашу культуру та історію. Саме тому ми маємо створювати та посилювати освітні осередки, відкривати виставки та поширювати академічні ініціативи —  щоб Україну пізнавали справжню” —  зазначив Володимир Єльченко.

Програма спрямована на створення спільноти вчителів та запуск курсу "Вступ до історії", а також передбачає подальші онлайн-  та офлайн-зустрічі. Кожен учасник отримав набір навчальних матеріалів для використання у класах.

“Кожен урок історії —  це крок до збереження нашої ідентичності. Менторська програма “Корені та крила” допомагає вчителям давати дітям не лише знання, а й силу відчувати себе українцями, де б вони не були. Програма запропонує освітянам якісне та зручне методичне рішення для масштабування викладання української історії, адже, як було озвучено в серпні цього року на Освітній Академії "Освіта без кордонів: виклики та перспективи недільних і суботніх шкіл в Європі" 67% українських шкіл діаспори не мають серед предметів історії України", —  Артем Миколайчук, Голова Фундації Пилипа Орлика.

На четвертий рік вимушеної еміграції потреби українців у Чехії змінилися. Якщо на початку це було кризове гуманітарне реагування, то нині на перший план виходить завдання збереження ідентичності, мови та посилення зв’язків всередині української громади в Чехії та з Україною. “Ми прагнемо, щоб голос України звучав у Чехії, в Європі й головне —  серед українців.” —  наголосив Ростислав Прокопюк, директор Українського інституту в Празі.

За даними Міністерства внутрішніх справ Чеської Республіки, станом на початок 2025 року в Чехії перебуває понад 500 000 українських мігрантів. Водночас, відповідно до останнього звіту Міністерства освіти, молоді та спорту Чехії, у місцевих школах навчається 75 704 українські дитини. У великих містах їхня частка у початкових класах може перевищувати 50%.

ГО “Фундація Пилипа Орлика” (Київ, 45671910) працює на перетині культури, політики та стратегічних досліджень. Ми створюємо нову архітектуру української присутності у світі через мережу осередків та активістів, підтримку освітніх програм, незалежних медіа та розробку суспільно-політичної аналітики. 
У Чехії Фундація має сталого партнера — Український інститут у Празі. Навесні 2025 року ми спільно розпочали співпрацю із вшанування 100-ліття Музею визвольної боротьби України у Празі та провели низку заходів, зокрема дві виставки, зустрічі  із громадськістю та моніторинг освітніх потреб українських дітей та педагогів. 
 

Теги:
Суспільство
освіта
біженці з України
Читайте також:
Автор Микола Княжицький
15 вересня, 2025 понедiлок
Ті, хто хвалять Пугачову, і ті, хто сварять її, насправді залишаються в полоні колоніальної свідомості
Дмитро Медведєв
Автор Влад Дідусь
15 вересня, 2025 понедiлок
Медведєв погрожує війною проти НАТО, якщо країни Альянсу збиватимуть російські дрони над Україною
ракетний комплекс "Сапсан"
Автор Марія Науменко
14 вересня, 2025 неділя
Коли в Україні розпочнуть серійне виробництво "Сапсанів" і "Фламінго": пояснення ексзаступника начальника Генштабу Романенка
Київ
+22.5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.95
    Купівля 40.95
    Продаж 41.46
  • EUR
    Купівля 48.2
    Продаж 48.86
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
16 вересня
19:15
Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів Кіпру, Латвії та Пакистану
19:10
Огляд
Ядерна безпека
Ядерна спадщина Донбасу: як радянський експеримент на шахті "Юнком" став екологічною бомбою уповільненої дії
19:02
Ексклюзив
Компанія відкрита для сірих та контрабандних схем: експерт Гардус про наслідки зняття санкцій з BELAVIA
18:44
Лукашенко приймає парад у Мінську (вечір 9 травня 2025 року)
Лукашенко каже, що Білорусь не причетна до дронів у Польщі та Литві
18:32
OPINION
Якщо НАТО хоче мати реальну можливість захистити себе, його підрозділи мають тренуватися поруч із такими командирами, як Мадяр
18:13
Ексклюзив
нафта ембарго санкції
Росія щомісяця постачає нафту країнам-членам НАТО на $4 млрд, - журналіст Хотин
18:06
ПДР
У поліції спростували фейки про підвищення штрафів за порушення ПДР
18:03
Наслідки атаки РФ у Польщі 10 вересня
Будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а ракета з польського F-16, - Rzeczpospolita
17:53
Анонс
Рівні можливості: в Україні заснували відзнаку для компаній, які підтримують жінок у бізнесі
17:43
міністр оборони Італії Гвідо Крозетто
Італія не готова ні до російської атаки, ні до нападу іншої країни, - міністр оборони Крозетто
17:28
Дональд Трамп
"Зеленський і Путін ненавидять один одного": Трамп заявив, що йому доведеться брати участь у переговорах
17:21
Ексклюзив
шахед
"Росіяни будують додаткові локації для запуску "шахедів": експерт Криволап назвав кількість БПЛА, які ворог планує запускати вже з жовтня
17:21
Аналітика
податки
У проєкт бюджету-2026 заклали 14 млрд грн від так званого "податку на OLХ": скільки платитимуть ті, хто продає речі через онлайн-платформи
17:05
Роберт Редфорд
Помер зірка "Шпигунських ігор" і режисер "Звичайних людей" Роберт Редфорд
17:05
Огляд
Георгій Гонгадзе
Зникнення і вбивство Георгія Гонгадзе: 25 років потому слідство досі без головної відповіді
16:42
Росія та Білорусь військові навчання
"Відпрацювали всі задачі": у Білорусі підсумували військові навчання з РФ "Захід-2025"
16:15
Смілянський спростував дані, що Укрпошта перебуває на межі дефолту
15:41
Генпрокурор Руслан Кравченко
Кравченко заявив про звільнення 57 прокурорів зі статусом інвалідності після перевірок
15:37
США Японія
Японія проігнорувала пропозицію США щодо підвищення тарифів на російську нафту
15:12
Чмут, Жадан і Снайдер озвучили уривки зі стародруків XVII і XVIII століть, що вперше покажуть на виставці в Києві
15:10
Оновлено
Дональд Туск
Збиття дрона над урядовими будівлями у Варшаві: поліція затримала українця і білоруса
15:01
Ліндсі Грем
"Наслідки мають бути і будуть", - сенатор Грем про закупівлі нафти РФ Угорщиною та Словаччиною
14:35
гроші, бюджет
Проєкт держбюджету: на культуру виділять на 4,7 млрд грн більше, ніж у 2025-му
14:34
Александар Вучич
Вучич подякував росіянам за інформацію про "підготовку майдану" у Сербії
14:32
Дніпро-Арена
Приватбанк знову спробує продати стадіон "Дніпро-Арена", який збудували до Євро-2012: що відомо
14:27
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:19
Опитування КМІС: 75% українців категорично відкидають "мирний план" Росії
13:57
Сергій Аксьонов
Гауляйтер Аксьонов подякував Путіну за недопущення створення біолабораторій у Криму. ЦПД відреагував
13:37
Угорщина
В Угорщині не вважають, що "тримають на плаву" військову економіку РФ через купівлю її енергоносіїв
13:29
У Харкові та на Буковині затримали російських агентів, які підпалювали енергообʼєкти Укрзалізниці та автівки ЗСУ
13:14
на фото Георгій Мазурашу
Відстрочка для власників нерухомості: нардеп Мазурашу пропонує звільняти від мобілізації тих, хто поселив у себе ВПО
13:03
Андрій Сибіга
"Не можна дозволити Путіну діяти з відчуттям повної безкарності": Сибіга закликав союзників чинити тиск на Москву
12:51
протитанковий рів на кордоні з РФ
Естонії потрібно до 2 років, щоб побудувати протитанковий рів на кордоні з РФ
12:51
прогноз, погода
Де буде сонячно, а де суттєво похолоднішає: прогноз погоди від Наталки Діденко на 17 вересня
12:25
Ексклюзив
вибори в Україні
Наша головна проблема, що ми живемо в логіці виборів, яких не буде, - політолог Денисенко
12:23
Псевдовибори
У РФ звітують про "рекордну явку" на псевдовиборах у Севастополі: ЦПД спростував інформацію
12:14
президент Румунії Нікушор Дан
Румунія відмовилась долучитися до закриття неба над Україною
12:07
Дональд Трамп
Трамп вимагає $15 млрд від New York Times через нібито наклеп
11:53
Прапор США
США уразили судно Венесуели: Трамп каже, що на борту були наркотерористи, 3 людини загинуло
11:31
Ексклюзив
нерухомість оренда
Петиція з вимогою врегулювати діяльність рієлторів може бути спробою реанімувати старі корупційні законопроєкти, – АФНУ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV