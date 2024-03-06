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Знахідка для тих, хто рахує кожну калорію: желе із соку
Для ваших діточок желе із соком – один із найкорисніших десертів. Приготування желе із соку займе мінімум часу. Цей рецепт желе із соку та желатину – знахідка для тих, хто зважає на кожну калорію. Подавати до столу желе із соку можна зі збитими вершками або морозивом
Інгредієнти для желе (продукти на 4 порції):
- желатин – 25 г
- сік апельсиновий ( можна взяти абрикосовий, ананасовий або персиковий) - 2 склянки
- цукор - 1 ч. л.
Покроковий рецепт приготування желе із соку:
- залити желатин соком (апельсиновим, персиковим, ананасовим або абрикосовим)
- залишити на одну годину
- коли желатин набухає, додати цукор
- прогріти суміш, помішуючи безперервно, до повного розчинення цукру і желатину, але не доводити до кипіння
- готове желе розлити в порційний посуд
- охолодити в холодильнику до повного застигання.
Смачного!
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