Знищити повністю або частково: в ефірі Еспресо фільм-розслідування про злочини росіян
У п'ятницю, 5 квітня, о 22.00, Еспресо покажне документальний фільм-розслідування "Знищити повністю або частково" про злочини росіян в Україні
Фільм створений командою Kyiv Independent.
Автор фільму - журналіст Данило Мокрик.
У фільмі - міркування тему Чи скоює Росія геноцид в Україні?.
Автор спілкується не тільки з науковцями, а й з потерпілими від воєнних злочинів українцями, щоб наблизитись до відповіді на запитання, яке є набагато складнішим, ніж може здатися рона перший погляд.
"Кремль уже скоював геноцид в Україні — Голодомор 1932–1933 років, який почали офіційно визнавати на міжнародному рівні лише нещодавно. Нинішня агресія росіян проти українців також має ознаки геноциду, і саме тому важливо досліджувати це питання вже зараз", — коментує Данило Мокрик.
Дивіться фільм-розслідування "Знищити повністю або частково" в ефірі телеканалу Еспресо 5 квітня, о 22.00.
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