Знищити повністю або частково: в ефірі Еспресо фільм-розслідування про злочини росіян

Фільм створений командою Kyiv Independent.

Автор фільму - журналіст Данило Мокрик.

У фільмі - міркування тему Чи скоює Росія геноцид в Україні?.

Автор спілкується не тільки з науковцями, а й з потерпілими від воєнних злочинів українцями, щоб наблизитись до відповіді на запитання, яке є набагато складнішим, ніж може здатися рона перший погляд.

"Кремль уже скоював геноцид в Україні — Голодомор 1932–1933 років, який почали офіційно визнавати на міжнародному рівні лише нещодавно. Нинішня агресія росіян проти українців також має ознаки геноциду, і саме тому важливо досліджувати це питання вже зараз", — коментує Данило Мокрик.

Дивіться фільм-розслідування "Знищити повністю або частково" в ефірі телеканалу Еспресо 5 квітня, о 22.00.