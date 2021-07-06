Неядерні держави закликали "ядерний клуб" ліквідувати свої озброєння

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Представники 16 країн провели в Мадриді міністерську зустріч у рамках цієї ініціативи.

У своїй заяві вони закликали дев’ять держав, які мають ядерну зброю, сприяти роззброєнню для виконання зобов’язань за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї.

"Повернення до ядерного роззброєння можливе. Але, перш за все, воно також критично необхідне", – заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас на зустрічі.



Він згадав заяву президента Росії Володимира Путіна і президента США Джо Байдена, де вони наголошують на недопущенні ядерного протистояння у майбутньому.

"Зараз нам потрібно просуватися у цьому напрямку кроками, за допомогою яких держави, що мають ядерну зброю, виконуватимуть свої зобов’язання щодо роззброєння", – заявив Маас.

Стокгольмська ініціатива об’єднує 16 країн, які не мають ядерної зброї. Туди входять, зокрема Німеччина, Іспанія, Швеція, Японія, Канада та Аргентина.

Дев’ять держав, про які відомо чи вважається, що вони мають ядерну зброю – США, Росія, Велика Британія, Франція, Китай, Індія, Пакистан, Ізраїль та Північна Корея.