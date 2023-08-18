Неякісні турнікети на фронті. Командувачка Медсил не виходить на зв'язок
Мені видається, що у нашій країні тільки лінивий не надіслав запиту до командувачки Медичних сил з приводу неякісних турнікетів і того, як вони перетнули кордон: як закупівля, чи як гуманітарка
Якщо йдеться про гуманітарку, то є три позиції:
- Жодна країна НАТО турнікети, про які йдеться, і яким ціна 2 долари (це підробка під К-турнікет (САТ), визначений стандартами НАТО), не купує і не постачає нам, як гуманітарку. Тобто передати їх нам не могли.
- Те, що в аптечках ІПП (індивідуальний перев'язувальний пакет) Радянського союзу, — нічого страшного. Їх можна простерилізувати й використовувати. Але країни НАТО не можуть мати ІПП Радянського союзу.
- Я півтора року була у нормальній комунікації з Командувачкою Медичних сил. Зараз вона не відповідає ні на дзвінки, ні на публічні звернення.
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14 громадських організацій зробили звернення до Тетяни Остащенко. І наша Антикорупційна рада зробила такий запит. Вона ніяк не реагує. Говорить тільки про те, що, швидше за все, це було закуплено за державні кошти, а завезене як гуманітарка.
Але навіть якщо це була гуманітарка (ще раз наголошу – країни НАТО таким не володіють), вона мала пройти перевірку, і тільки після неї передано на "нуль".
Оксана Корчинська телефонує і каже: "Ми порвали 5 турнікетів, щоб накласти шостий".
Вибачте, тут навіть не про яйця, а про життя людей, і про те, що хтось не хоче відповідати за те, що відбувається.
Про авторку. Дана Ярова, волонтерка, член Антикорупційної ради МОУ
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