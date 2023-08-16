Неймар ошелешив забаганками у новому клубі в Саудівській Аравії

Про це повідомляє видавництво The Sun.

"Аль-Хіляль" заплатив ПСЖ більше ніж 90 млн євро за трансфер Неймара. Зірковий вінгер підписав контракт зі зарплатою 150 млн євро/сезон, проте окрім грошей бразилець виставив саудитам космічні вимоги:

Будинок з 25 спальнями та з басейном 40×10 метрів, три сауни,

5 штатних працівників будинку,

3 автівки: Bentley Continental GТ, Aston Martin DBX, Lamborghini Huracán і особистий цілодобовий водій,

рахунки за ресторани, готелі та різні інші витрати під час його вихідних днів надсилатимуться у штаб-квартиру клубу для оплати,

персональний літак,

500 тис. євро за кожну публікацію у соціальних мережах, яка рекламує Саудівську Аравію.

Рекорд Неймара

Якщо підрахувати усі кошти, які клуби витрачали на трансфери Неймара, вийде сума у 400 млн євро. Це найвищий показник в історії футболу.

Іспанська "Барселона" купила форварда у бразильського "Сантуса" за 88 млн євро, французький ПСЖ у "Барси" - за 222 млн, а саудівський "Аль-Хіляль" у ПСЖ - за 90.

Кар'єра Неймара

Бразильський форвард перейшов до ПСЖ з іспанської "Барселони" у 2017 році за 222 млн євро та став найдорожчим футболістом світу. За 6 років в Парижі форвард зіграв 173 матчі, забив 118 голів та віддав 77 результативних передач. Разом з ПСЖ він 5 разів виграв чемпіонат Франції. Також нападник виступав за бразильський "Сантос".

31-річний Неймар зіграв 124 матчі та забив 77 голів за збірну Бразилії. У 2016 році виграв у її складі Олімпіаду.