Про це повідомляє Transfermarkt.

Якщо підрахувати усі кошти, які клуби витрачали на трансфери Неймара, вийде сума у 400 млн євро. Це найвищий показник в історії футболу.

Іспанська "Барселона" купила форварда у бразильського "Сантуса" за 88 млн євро, французький ПСЖ у "Барси" - за 222 млн, а саудівський "Аль-Хіляль" у ПСЖ - за 90.

Неймар випередив бельгійського нападника Ромелу Лукаку, якому раніше належав рекорд (333,36 млн євро) та Кріштіану Роналду (247).

Кар'єра Неймара

Бразильський форвард перейшов до ПСЖ з іспанської "Барселони" у 2017 році за 222 млн євро та став найдорожчим футболістом світу. За 6 років в Парижі форвард зіграв 173 матчі, забив 118 голів та віддав 77 результативних передач. Разом з ПСЖ він 5 разів виграв чемпіонат Франції. Також нападник виступав за бразильський "Сантос".

31-річний Неймар зіграв 124 матчі та забив 77 голів за збірну Бразилії. У 2016 році виграв у її складі Олімпіаду.