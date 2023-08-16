Неймар побив новий рекорд. За жодного футболіста ніколи не платили більше
Бразильська зірка Неймар побив рекорд за сумарною вартістю всіх своїх трансферів
Про це повідомляє Transfermarkt.
Якщо підрахувати усі кошти, які клуби витрачали на трансфери Неймара, вийде сума у 400 млн євро. Це найвищий показник в історії футболу.
Іспанська "Барселона" купила форварда у бразильського "Сантуса" за 88 млн євро, французький ПСЖ у "Барси" - за 222 млн, а саудівський "Аль-Хіляль" у ПСЖ - за 90.
Неймар випередив бельгійського нападника Ромелу Лукаку, якому раніше належав рекорд (333,36 млн євро) та Кріштіану Роналду (247).
Кар'єра Неймара
Бразильський форвард перейшов до ПСЖ з іспанської "Барселони" у 2017 році за 222 млн євро та став найдорожчим футболістом світу. За 6 років в Парижі форвард зіграв 173 матчі, забив 118 голів та віддав 77 результативних передач. Разом з ПСЖ він 5 разів виграв чемпіонат Франції. Також нападник виступав за бразильський "Сантос".
31-річний Неймар зіграв 124 матчі та забив 77 голів за збірну Бразилії. У 2016 році виграв у її складі Олімпіаду.
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