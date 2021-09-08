"Незабаром адвокати будуть потрібні хлопцям із "95 кварталу": Кива про ліцензію на адвокатську діяльність

Про це він розповів у кулуарах ВР, передає Еспресо.TV.

Так, Кива підтвердив, що склав іспит для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні.

Він заявив, що не розуміє, чому такий ажіотаж щодо цієї інформації, адже має дві вищі освіти з юриспруденції.

"Одна з них - з червоним дипломом... Адвокатура - це частина тієї історії, яку я хотів для себе освоїти... Найближчим часом адвокати будуть потрібні хлопцям із "95 кварталу", які довели нашу країну до такого зубожіння, злиднів, голоду...", - наголосив Кива.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в січні 2021 року народний депутат від ОПЗЖ Ілля Кива склав іспит для набуття права на заняття адвокатською діяльністю.

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