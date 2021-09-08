"Незабаром адвокати будуть потрібні хлопцям із "95 кварталу": Кива про ліцензію на адвокатську діяльність
Народний депутат ОПЗЖ Ілля Кива підтвердив інформацію про складання іспиту для отримання права на заняття адвокатською діяльністю
Про це він розповів у кулуарах ВР, передає Еспресо.TV.
Так, Кива підтвердив, що склав іспит для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні.
Він заявив, що не розуміє, чому такий ажіотаж щодо цієї інформації, адже має дві вищі освіти з юриспруденції.
"Одна з них - з червоним дипломом... Адвокатура - це частина тієї історії, яку я хотів для себе освоїти... Найближчим часом адвокати будуть потрібні хлопцям із "95 кварталу", які довели нашу країну до такого зубожіння, злиднів, голоду...", - наголосив Кива.
- Нагадаємо, раніше стало відомо, що в січні 2021 року народний депутат від ОПЗЖ Ілля Кива склав іспит для набуття права на заняття адвокатською діяльністю.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.66
Купівля 26.66Продаж 26.89
-
EUR
Купівля 31.47Продаж 31.86
- Актуальне
- Важливе